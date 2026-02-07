新北花見櫻花季 倒數計時

淡水天元宮三色櫻在暖陽映照下已盛開，粉白花海點綴天元宮後山，美不勝收。（圖：新北市景觀處提供）

北台最受歡迎的「2026花見櫻花季」夜間賞櫻活動已進入最後倒數階段。淡水天元宮的三色櫻花在陽光下陸續綻放，粉白花海點綴著後山，吸引了許多民眾前來賞花和拍照。新北市景觀處提醒，活動將於二月十一日結束，邀請大家把握最後機會，與幾米的互動裝置《閉上眼睛一下下》打卡，參加解謎活動還能抽取限量泡湯券。

今年的「花見櫻花季」結合了國際知名藝術家幾米為淡海輕軌創作的繪本，將童趣的場景在櫻花花海下呈現。活動期間的假日，現場有多場限定手作與體驗活動，包括香氣淡雅的「櫻花擴香石」和將花朵定格於瓶中的「浮游花」創作。

此外，還特別規劃了攝影教學活動，二月七日將邀請攝影達人分享拍攝技巧，教導民眾如何用手機拍出專業級的櫻花美照。各項ＤＩＹ工作坊將於活動當天下午一點在大會服務台開放報名，名額有限，額滿為止。

另外，活動期間前往天元宮服務台或淡水旅遊服務中心索取「淡水花見散策攻略All in One」摺頁，前往指定店家即可享有專屬折扣。摺頁還包含趣味解謎小遊戲，成功解謎者可在服務台領取花見櫻花季的限定小禮物。活動現場還提供任務好禮，民眾只需與蘊泉庄手舉牌及《閉上眼睛一下下》的任一裝置合照並完成指定任務，即可抽取限量泡湯券，享受春日的奢華放鬆時光。

新北市景觀處長林俊德表示，春日賞櫻活動將持續進行。天元宮的三色櫻花期結束後，淡水滬尾的櫻花大道健行活動將於二月二十七日舉行，另一處賞櫻秘境-北投子溪櫻花林生態步道預計在三月中下旬迎來花季。

邀請大家把握春季的花期，從2026花見櫻花季延伸到健行與生態賞櫻行程，探索淡水不同的櫻花風景，留下豐富而難忘的春天回憶。