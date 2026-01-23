新北花見櫻花季 1/29天元宮登場
新北市景觀處昨（二十三）日表示，春季來臨，北台灣的「二○二六花見櫻花季」將於一月二十九日至二月十一日在淡水天元宮舉行。今年活動以淡水無極天元宮的粉嫩三色櫻為主題，並結合「夜櫻賞燈光櫻繪夢」，邀知名繪本藝術家幾米參與，將其作品《閉上眼睛一下下》融入櫻花林中，並推出「淡水花見散策攻略All in One」摺頁，提供當地美食及景點優惠。
活動期間推出「淡水花見散策攻略All in One」摺頁，彙整淡水賞櫻行程建議及天元宮活動地圖，方便民眾規劃半日或一日遊。搭配「花間謎蹤」趣味實境遊戲，設計親子友善的解謎關卡，並可兌換小禮物，讓遊客在賞花之餘，了解天元宮後山的自然與人文特色。
此外，透過幾米老師的角色「阿給」，串聯淡水在地小吃名店，推出限定優惠活動，邀請民眾「看阿給、吃阿給」。只需至淡水捷運站旅遊服務中心及天元宮索取摺頁，即可享有專屬優惠，讓賞櫻之旅更加美味。
活動亮點包括五座互動場景，展現小女孩「阿給」夢想故事，並在夜晚燈光下，營造出浪漫的夜櫻氛圍。此外，設計趣味實境小遊戲將讓遊客更深入了解天元宮的自然與人文特色。
景觀處長林俊德表示，市內櫻花種類繁多，自一月中下旬起陸續綻放。汐止康誥坑溪和新店屈尺公園等地已開始盛開，接下來三芝、石碇及土城的櫻花也即將綻放。民眾可透過ＦＢ「賞花快報」粉絲專頁了解賞花資訊，分享交流花況，最新「二○二六花見櫻花季」活動資訊可至官網查詢。
