新北花1.2億！5所國小附幼遊戲場啟用 打造能力成長學習場域

新北市政府教育局長張明文(前排中)今（9）日到石碇區的和平國小附設幼兒園，出席大崁、厚德、三芝、和平、頂溪等5所國小附幼遊戲場聯合啟用開箱活動，盼打造專屬幼兒的「能力成長」學習場域，讓幼兒在玩樂中自然培養探索力、社交力與自信心。（吳嘉億攝）

新北市自108年起投入1.2億元持續打造安全、共融與在地特色的遊戲場，今（9）日隆重舉辦大崁、厚德、三芝、和平、頂溪等5所國小附幼遊戲場聯合啟用開箱活動，並以石碇區的和平國小附設幼兒園為示範，打造以大冠鷲為造型的主遊具，結合筒狀溜滑梯、攀爬網、吊樁等挑戰設施，打造專屬幼兒的「能力成長」學習場域，讓幼兒在玩樂中自然培養探索力、社交力與自信心。

新北市政府教育局長張明文表示，新北自108年起持續補助幼兒園改善遊戲場設施及定期檢驗共270座，迄今已投入1.2億元，全面提升幼兒遊戲場安全與共融性，並鼓勵進行遊戲場規劃設計時融入在地特色，達成「區區有共融、園園有特色」目標；明年度也會持續以共融、特色、永續的三大面向，推動增設與改造遊戲場，打造「不分能力、生生可玩」的學習空間。

和平國小校長黃家裕表示，附幼的遊戲場呈現石碇在地文化，以「和平之鷹、翱翔天際、展望未來」為設計主軸，大冠鷲為造型的主遊具，有紅色鳥巢鞦韆象徵淡蘭吊橋，地面則以小礫石鋪成石碇溪意象，更加入淡蘭古道動植物剪影；還有符合多項SDGs採取透水草皮、小礫石鋪面螢火蟲造型太陽能燈等設施，兼顧美感、永續與安全，讓孩子在團體活動中，享受自然、學習生態知識。

除了和平國小附幼的大冠鷲場域外，本次啟用的五座遊戲場，其中其中大崁、厚德及三芝國小附幼等3座遊戲場，以「一起玩」為概念，規劃鳥巢鞦韆、四人座翹翹板、多人傳聲筒及桌上型沙坑與無障礙坡道等，讓不同能力的幼兒都能安全遊玩，也能利用在排隊、輪流及彼此合作中培養社交、責任與團隊感；另外頂溪國小附幼則是以校本課程「綠野芳蹤，精靈探索樂園」為主題，打造專屬2至6歲幼兒發展的童趣場景，讓孩子在冒險中建立勇氣與自信。

新北市政府教育局說明，新北將持續以共融遊戲場為核心，讓遊戲不只是放電時刻，更是幼兒學習同理、合作、情緒調節與社交能力的場域。透過一座座有特色、有故事的遊戲場，陪伴孩子勇敢探索，也讓幼兒園成為最安全、最溫暖的成長基地。

