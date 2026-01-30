新北若三腳督怎發展？民調曝極小差距 吳子嘉預言結局：他成勝敗關鍵

政治中心／游舒婷報導

2026年新北市長選舉民進黨已確定由立委蘇巧慧出馬，國民黨方面人選卻仍未拍板，《美麗島電子報》日前公布的最新民調顯示，新北市長選戰一旦進入三腳督局面，戰況將高度膠著，勝負關鍵不在藍綠，而在民眾黨的動向。

《美麗島電子報》民調指出，若由國民黨籍台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌三人參選，李四川支持度為34.2％，僅以1.5個百分點領先蘇巧慧的32.7％，黃國昌則拿下15.4％，藍綠差距已落在誤差範圍內。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在《董事長開講》網路節目中直言，新北市長選戰最大的問題就是「三腳督」。他分析，一旦黃國昌參選，李四川原本的優勢將被大幅減少，藍營領先幅度只剩1％到2％，蘇巧慧將成為最大受益者。

吳子嘉解釋，黃國昌雖在整體民調中排名第三，但他真正的政治能量在於「年輕票第一名」，這是任何一方都無法忽視的優勢。他認為，只要黃國昌選到底，新北市選情就會朝對民進黨有利的方向發展，黃國昌是這局的關鍵人物。

影響黃國昌動向的背後，還有一位更關鍵的人物，那就是民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者趙于瑩攝）

不過，吳子嘉也點出，影響黃國昌動向的背後，還有一位更關鍵的人物，那就是民眾黨前主席柯文哲。他直言，民眾黨真正的核心仍是柯文哲，若柯文哲反對藍白合的態度堅持到底，黃國昌即便態度再溫和，最終仍會受影響。吳子嘉說，只要黃國昌「搞個三個月」，蘇巧慧的民調自然就會上來，李四川的選情也將隨之崩盤。

相較之下，若藍白成功整合，情勢則會出現明顯翻轉。民調顯示，在藍白合情境下，由李四川代表藍白陣營對決蘇巧慧，支持度可達45.8％，大幅領先蘇巧慧的36％，差距拉開至9.8％。

