新北若三腳督誰贏面大？蘇巧慧、李四川差距曝光 這人慘被「甩尾」

2026年新北市長選戰逐漸升溫，民進黨已拍板徵召立委蘇巧慧投入選戰，民眾黨主席黃國昌也公開表態參選，目前僅剩國民黨人選尚未定案，外界聚焦究竟由台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然出馬，同時藍白是否整合，也成為選情一大變數。





《美麗島電子報》22日公布最新民調顯示，若新北市呈現「三腳督」局面，國民黨推派李四川參選，支持度為34.2%，蘇巧慧以32.7%緊追在後，兩人差距僅1.5個百分點，選情相當膠著；黃國昌則為15.4%。進一步交叉分析可見，李四川可吸納83.6%的國民黨支持者，蘇巧慧也能獲得83.5%的民進黨基本盤，雙方動員實力不相上下。

若國民黨改由劉和然參選，則蘇巧慧以36.2%居首，黃國昌22.7%排名第二，劉和然僅有14.4%。



民調同時模擬藍白合情境，共出現三種結果。其一是由李四川出線，支持度45.8%，領先蘇巧慧的36.0%，也是藍白整合下唯一勝算；其二為劉和然對上蘇巧慧，後者以41.3%勝出；第三則是黃國昌代表藍白，仍以36.7%落後蘇巧慧的41.8%。



本次調查於1月19日至21日進行，訪問新北市20歲以上民眾共1070人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。





