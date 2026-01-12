新北英語歌曲競賽規模再創新高 306隊學生同臺自信飆唱

114年英語歌曲市賽中年級組特優_海山國小

114年英語歌曲市賽低年級組特優_光復國小

114年英語歌曲市賽高年級組特優_網溪國小

114年英語歌曲市賽教師組特優_中信國小

114年英語歌曲市賽教師組特優_光復國小

低年級聲線甜美搭配律動唱出英語學習的活力

高年級自然清新的音色結合豐富情感享受表演舞臺

選曲貼近生活加上舞臺巧思唱出對英語的自信與樂趣

新北市114年度國小英語歌曲演唱競賽圓滿落幕，今年共吸引198所學校、306支學生隊伍及12支教師隊伍參賽，教師隊伍數較去年成長1倍，規模再創歷史新高。歷經東、中、西區賽與市賽激烈角逐，學生組低、中、高年級共產出9隊特優、19隊優等、26隊佳作；教師組則有3隊特優、6隊優等、3隊佳作。舞臺上師生自信的歌聲及精湛的英語表現，展現新北校園英語學習的活力與深度。

學生組團隊的表現亮眼，自然清新的音色結合豐富的情感與舞臺互動，唱出對英語的自信與樂趣。海山國小榮獲中年級組市賽特優，選曲貼近孩子音域與特質，並加入多種樂器提升音樂層次，展現教學團隊的細膩設計與用心陪伴；網溪國小拿下高年級組特優，在專業指導與行政支援下創下校史最佳紀錄，孩子們從練唱、挑戰到享受舞臺，完整展現「用英語表達自己」的成長歷程。

光復國小連續兩年蟬聯學生組與教師組雙料特優，成為學校長期深耕英語教育的最佳見證。低年級孩子發音清晰、聲線甜美，搭配律動唱出英語學習的活力；教師組則由各領域近40位教師齊聚，以〈LAVA〉唱出熱情與希望，並在〈Top of the World〉以歌聲傳遞喜悅與正能量。發起人林仁芝老師分享，教師齊聲合唱不僅是比賽，更象徵團隊凝聚一心，陪伴孩子一起走在學習路上。