新北英語歌曲競賽 規模再創新高

114年英語歌曲市賽中年級組特優_海山國小。（圖：新北市教育局提供）

▲114年英語歌曲市賽中年級組特優_海山國小。（圖：新北市教育局提供）

新北市一一四年度國小英語歌曲演唱競賽圓滿結束。今年共有一百九十八所學校、三百零六支學生隊伍和十二支教師隊伍參加，教師隊伍數量比去年增加了一倍，創下歷史新高。學生組共產出九隊特優、十九隊優等和二十六隊佳作；教師組則有三隊特優、六隊優等和三隊佳作。舞台上，師生們自信的歌聲和出色的英語表現，展現了新北校園英語學習的活力與深度。

教育局長張明文表示，將英語學習融入生活是新北市推動雙語教育的重要策略。透過英語競賽、每週的英語日和冬夏令雙語營等多元策略，鼓勵學生成為敢說、能講和熱愛使用英語的世界公民。此次競賽感謝金山、頂埔、淡海、天生、屯山和集美國小提供場地和人力，讓活動順利進行。未來將持續以多元策略推動英語生活化，營造友善的英語學習環境。

廣告 廣告

學生組的表現非常出色，清新的音色結合豐富的情感和舞台互動，展現了對英語的自信與樂趣。海山國小在中年級組市賽中獲得特優，選曲符合孩子的音域和特質，並加入多種樂器提升音樂層次，展現了教學團隊的用心設計；網溪國小在高年級組獲得特優，在專業指導和行政支持下創下校史最佳紀錄，孩子們從練習到享受舞台，完整展現了「用英語表達自己」的成長過程。

光復國小連續兩年在學生組和教師組中雙料特優，成為學校長期推動英語教育的最佳見證。低年級的孩子發音清晰、聲音甜美，搭配律動展現英語學習的活力；教師組則由近四十位教師齊聚，以〈LAVA〉唱出熱情與希望，並在〈Top of the World〉中傳遞喜悅與正能量。發起人林仁芝老師分享，教師的合唱不僅是比賽，更象徵團隊的凝聚，陪伴孩子一起走在學習的路上。

教育局表示，為了應對二○三○雙語政策，新北市已連續五年以「生活連結」、「跨域整合」和「環境營造」為三大主軸，透過學習生活化、教學科技化、在地特色化、模式多元化和師資專業化五大策略推動雙語教育，同時配合英語歌曲比賽和讀者劇場等活動，展現學生的學習成果，親師生共同打造能開口、敢表達的「新北雙語城」學習環境。