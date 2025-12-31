新北茶日本鍍金 世界大賽最高金賞

新北市農業局輔導茶農參與國際評鑑，以特色茶品獲日本「世界綠茶大賽」2座最高金賞及1座金賞獎，獲獎數量全國第一，民國114年12月31日於市政會議中獻獎，新北市長侯友宜肯定茶農結合傳統技術與現代創意，推廣各茶區品牌，讓台灣特色茶的風味再度獲得世界級認可。

日本「世界綠茶大賽」每年由日本靜岡縣世界綠茶協會主辦，堪稱茶界的「奧斯卡」，賽事不僅評鑑茶葉的滋味與香氣，更針對產品理念、包裝設計及市場價值綜合評比。

廣告 廣告

競賽吸引來自日本、台灣、韓國等5國共計194款茶產品角逐，新北市茶農再度交出亮眼成績單，坪林區祥順茶行「祥順‧春韻包種」與深坑區茶農蔡金財「清代烏龍茶」雙雙獲得最高榮譽「最高金賞」，三峽區大埔製茶廠「椿月茶語」亦獲「金賞獎」，新北市獲獎總數全國第一。

侯友宜表示，新北市茶農不僅傳承歷年13座全國製茶冠軍的精湛技術，各個茶區更積極建立品牌，提升新北好茶的競爭力。市府將持續攜手茶農發展品牌行銷，吸引青農返鄉傳承，共同讓新北市茶產業邁向國際精品化。

值得一提，坪林區祥順茶行憑藉「祥順‧春韻包種」獲「最高金賞獎」肯定，產品包裝設計延續清代包種茶以毛邊紙包裝傳統，改採蜂巢牛皮紙包裹，不僅營造懷舊復古美學，也兼具環保防撞功能，包種茶湯更散發濃郁雅致的梔子花香，深獲評審讚譽。

祥順茶行現由茶行第3代蔡國祥、柯天姿夫婦攜手第4代蔡佩芹共同經營，年產約3000台斤的包種茶與紅茶。現年27歲的蔡佩芹分享，本次獲得最高金賞的作品，正是家人共同討論、集思廣益的靈感結晶，盼持續將家族的茶香傳承下去。