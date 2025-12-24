新北茶農全國製茶獎項 累計13座冠軍全國第一
(記者謝政儒綜合報導)新北為北臺灣最大茶產區，新北茶農於全國賽事更是屢創佳績，坪林區吳永春榮獲114年度「全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠軍，另茶農於「全國機採茶菁技術競賽」亦獲2座季軍肯定。新北歷年累計13座全國製茶技術競賽冠軍，冠軍茶師數量蟬聯全國第一，今(24)日於市政會議頒獻獎，新北市長侯友宜肯定茶農的紮實功力，見證新北茶產業世代傳承的珍貴結晶。
「全國部分發酵茶製茶技術競賽」由農業部茶及飲料作物改良場主辦，全國11縣市各自推派茶師代表參賽，在相同製茶條件的比拚下，坪林茶農吳永春歷經2天1夜的挑戰，奪下全國冠軍的頭銜，成為新北第13位冠軍茶師，新北冠軍茶師數量全國第一，另三峽區茶農周子耀獲亞軍，坪林區王盛翔及石碇區葉承軒、許智雄獲季軍肯定。同時，新北茶農組隊參與「全國機採茶菁技術競賽」，於全國10縣市共20組選手中，坪林區吳永春、吳權芳、吳仁智以及石碇區張建國、張宏圩、林翊淵展現精準的判斷力與絕佳默契，在時限壓力下，兼顧採剪茶菁的品質與重量，齊力取得2座全國季軍的肯定，獲獎數量六都第一。新北茶農包攬茶類全國競賽頒獎臺，積累新北好茶的深厚底蘊傳承。
出身坪林的吳永春，在本屆全國製茶技術競賽中，以精湛技術展現出包種茶特有的清雅花香，勇奪全國冠軍獎項，今年更與兄弟吳仁智、吳權芳組隊獲得「全國機採茶菁技術競賽」季軍，喜上加喜。吳永春在10餘年前與手足接手家族茶園以來，每年春、冬季一同累積製茶經驗並培養合作默契，在取得茶葉感官品評中級證照後，便加入坪林初審團參與新北包種茶評鑑的分級初評，透過與專家、青農相互切磋討論，逐步精進對風味的掌握。吳永春表示，本屆睽違11年、第2度突破區級與市級製茶競賽的重重挑戰，脫穎而出代表新北參加全國賽，面臨到競賽現場實際狀況與賽前預想的差異，便決定仰賴經驗並放手一搏，尤其競賽當日因應中午高溫及木質化的茶菁，需要頻繁於烈日及樹蔭間反覆移動笳笠，以利萎凋走水並且防止茶菁曬傷，幾乎沒有用餐的時間，不僅考驗判斷也消耗體力，十分開心最終將辛苦化作甘甜，成功把冠軍榮耀分享給家人。
同場競技並獲得全國亞軍榮耀的三峽區茶農周子耀年僅27歲，返鄉投入製茶5年來活躍於新北各項茶業賽事，112至114年已連續3屆獲得新北蜜香紅茶評鑑特等獎。周子耀表示，本屆首度參加全國製茶技術競賽，便深刻體會到賽事同時是經驗與臨場應變能力的考驗，製茶過程要隨時感受茶菁的含水量及香氣變化，適時判斷攪拌及炒菁的時機，而面對賽場各選手的不同節奏，難免擔心自己會判斷失誤，最終還是回歸相信自身的經驗與直覺，期許未來在延續家族8代茶廠傳承的同時，能持續透過製茶競賽的實戰磨練，與各地製茶師交流學習，追求製茶品質的精進。
