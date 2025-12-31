新北茶農征戰日本鍍金 世界綠茶大賽勇奪3獎

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市茶農參加2025年日本「世界綠茶大賽」表現亮眼，勇奪2座最高金賞及1座金賞。茶農今天在市政會議分享榮耀，市府肯定其結合傳統製茶工藝與創新行銷，讓台灣茶登上國際舞台。

新北市政府農業局表示，日本「世界綠茶大賽」自2007年起由靜岡縣世界綠茶協會主辦，評比項目涵蓋茶葉風味、香氣、產品理念、包裝設計及市場性。2025年賽事吸引來自日本、台灣、韓國等5國共194件作品參賽，新北市茶農一舉奪得2座最高金賞與1座金賞，成果亮眼，今天於市政會議中分享獲獎喜悅。

獲得最高金賞的坪林祥順茶行，以傳統包種茶為基礎，融合創新包裝設計，採用蜂巢牛皮紙取代傳統毛邊紙，兼具環保與防護功能，茶湯散發淡雅梔子花香，深獲評審肯定。祥順茶行由第3代蔡國祥、柯天姿夫婦，與第4代蔡佩芹共同經營，並透過社群媒體與線上通路提升品牌能見度，為老茶行注入新動能。

另一座最高金賞由深坑茶農蔡金財獲得，他以家族傳承逾120年的青心烏龍茶樹製作包種茶，透過提高發酵度，使茶湯呈現金黃色澤與清苦回甘風味，並以台灣麻竹筒包裝，展現自然樸實意象。蔡金財繼112年以蜜香紅茶獲最高金賞後，再度奪魁。

榮獲金賞的三峽大埔製茶廠「椿月茶語」，以山茶花為設計主軸，結合橙茶與包種茶兩款特色茶品，象徵「成功包中」祝福意涵。其中橙茶採用茶改場113年度公佈的新製程，呈現橙紅色茶湯與圓潤果香，預計於115年1月下旬上市。

市長侯友宜表示，新北茶農累積歷年13座全國製茶冠軍，展現深厚技術底蘊，市府將持續輔導品牌經營與行銷，吸引青年返鄉投入茶產業，推動新北茶朝精品化與國際化發展。

農業局指出，新北是全台最大條形包種茶產區，未來將持續透過評鑑、競賽與輔導制度，協助茶農精進製茶技術、傳承工藝，厚植新北好茶的國際競爭力。（編輯：陳清芳）1141231