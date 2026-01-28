新北茶農橫掃歐洲最高榮譽 精品好茶國際飄香

新北茶農再創國際評鑑佳績，囊括比利時「頂級美味大獎」、法國「世界茶葉大賽」、英國「美食風味獎」，今(28)日市政會議獻獎，市長侯友宜肯定茶農將新北特色茶香成功推向世界。(新北市農業局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市農業局輔導茶農於國際評鑑再創佳績，一舉囊括比利時「頂級美味大獎」、法國「世界茶葉大賽」、英國「美食風味獎」等三大競賽最高榮譽，今(28)日於市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定茶農將新北特色茶香成功推向世界，並邀請民眾春節送禮首選國際認證的新北好茶，將金獎茶香與親友分享。

新北市長侯友宜表示，新北茶農歷年累計13座全國製茶冠軍，各茶區更以高品質特色茶取得國際認證，代表新北茶產業接軌世界的實力。市府將持續作為茶農堅實的後盾，建立適合青農返鄉傳承的環境，攜手促進品牌精品化，共同提升新北好茶的國際形象與競爭力，帶動新北茶產業永續發展。

三峽區「玉峯茗茶業」由茶農周育成(右)與妻子李秀峯(左)共同經營，本次獲得比利時「頂級美味大獎」最高榮譽三星獎，更獲頒鑽石獎章作為多年維持高品質的肯定。

被譽為「食品界米其林」的比利時「頂級美味大獎」(Superior Taste Award)，由國際風味評鑑所 (International Taste Institute, iTi)召集超過20國的米其林星級餐廳的廚師與侍酒師組成盲測評審團，三峽區「玉峯茗茶業」連續7年以蜜香紅茶取得最高榮譽三星獎，更獲頒鑽石獎章作為多年維持高品質的肯定，成為全國首項取得認證的蜜香紅茶。玉峯茗茶業由三峽區茶農周育成與妻子李秀峯經營。

由法國農產品加值協會 (AVPA) 每年舉辦的「世界茶葉大賽」 (Les Thés du Monde)評審由農產業者及感官品評專家組成，競賽依照茶葉的發酵度分群評比品質風味，坪林區「白青長茶作坊」以包種茶獲得本屆金獎，為全國首項取得該競賽最高榮譽之包種茶。白青長茶作坊由製茶第5代的青農兄弟檔白俊育、白順揚組建，不僅屢獲全國及國際賽事肯定，亦致力於多角化經營品牌，透過茶文化遊程與各國茶人深入交流，了解不同國家對茶風味的品評觀點。

素有「美食界奧斯卡」之稱的「美食風味獎」 (Great Taste Awards)由英國美食協會(The Guild of Fine Food)主辦，參賽作品由食品界專業評審團於全球110多國的萬件食品中盲測，僅有前2%的頂尖風味能取得最高榮譽3星獎。坪林區「文平茶莊」以包種茶獲得3星獎肯定，茶莊由第4代茶農夫婦王翰揚、潘淑娟共同經營。

新北市農業局表示，新春佳節將至，歡迎採購在地好茶，送禮自飲兩相宜，訂購得獎好茶可洽農友三峽玉峯茗茶業、白青長茶作坊、文平茶莊，更多活動可至新北市農業局稼日蒔光臉書(www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢。