新北茶農橫掃歐洲最高榮譽 精品好茶國際飄香

新北茶農再創國際評鑑佳績，囊括比利時「頂級美味大獎」、法國「世界茶葉大賽」、英國「美食風味獎」，今(28)日市政會議獻獎，市長侯友宜肯定茶農將新北特色茶香成功推向世界。(圖:新北市農業局提供)

新北市農業局積極輔導茶農在國際評鑑中再創佳績，成功奪得比利時「頂級美味大獎」、法國「世界茶葉大賽」及英國「美食風味獎」等三大競賽的最高榮譽。廿八日於市政會議上，市長侯友宜對茶農的努力表示肯定，並鼓勵民眾在春節期間選擇這些國際認證的新北好茶，與親友分享金獎茶的香氣。

侯友宜市長指出，新北茶農累積了十三座全國製茶冠軍，各茶區以其高品質的特色茶獲得國際認證，展現了新北茶產業與世界接軌的實力。市府將持續支持茶農，為青農返鄉傳承創造良好環境，攜手推動品牌精品化，提升新北好茶的國際形象與競爭力，促進新北茶產業的永續發展。

被譽為「食品界的米其林」的比利時「頂級美味大獎」，由國際風味評鑑所召集米其林星級餐廳的廚師與侍酒師組成的盲測評審團。三峽區的「玉?茗茶業」連續七年以蜜香紅茶獲得三星獎及鑽石獎，成為全國首個取得認證的蜜香紅茶。

法國農產品加值協會每年舉辦的「世界茶葉大賽」，坪林區的「白青長茶作坊」以包種茶獲得金獎，成為全國首個取得該競賽最高榮譽的包種茶。由第五代青農兄弟檔白俊育與白順揚經營，致力於多角化經營品牌，並分享茶文化。白俊育表示，春季的包種茶散發梔子花的清香，並確保無苦澀風味，展現包種茶的美學。

被譽為「美食界奧斯卡」的「美食風味獎」，由英國美食協會主辦，坪林區的「文平茶莊」以包種茶獲得三星獎，茶莊由第四代茶農夫婦王翰揚與潘淑娟經營。王翰揚擁有茶葉品評證照，春季的包種茶具有突出的蘭花香氣，首次參加國際賽事便獲得最高榮譽，令他們感到非常高興。