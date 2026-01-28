新北茶農橫掃歐洲最高榮譽 農業局市政會議獻獎





新北市農業局輔導茶農於國際評鑑再創佳績，一舉囊括比利時「頂級美味大獎」、法國「世界茶葉大賽」、英國「美食風味獎」等三大競賽最高榮譽，今(28)日於市政會議獻獎，市長侯友宜肯定茶農將新北特色茶香成功推向世界，並邀請民眾春節送禮首選國際認證的新北好茶與親友分享。

被譽為「食品界米其林」的比利時「頂級美味大獎」(Superior Taste Award)，由國際風味評鑑所 (International Taste Institute, iTi)召集超過20國的米其林星級餐廳的廚師與侍酒師組成盲測評審團，三峽區「玉峯茗茶業」連續7年以蜜香紅茶取得最高榮譽三星獎，更獲頒鑽石獎章作為多年維持高品質的肯定，成為全國首項取得認證的蜜香紅茶。

廣告 廣告

經營玉峯茗茶業的三峽區茶農周育成與妻子李秀峯說，肩負傳承茶行百年信譽的責任，7年來連續參賽彷彿耐力長跑賽，要應對茶園不同天氣變化對茶葉條件的影響，而國際評鑑以硬水沖泡更是容易放大茶湯苦澀感，製茶時憑藉對發酵速度與程度的判斷呈現蜜香紅茶的蜂蜜及熟果甜香，跨越7年穩定的獲得評審認可，證明臺灣茶的優良技術與品質。

由法國農產品加值協會 (AVPA) 每年舉辦的「世界茶葉大賽」 (Les Thés du Monde)評審由農產業者及感官品評專家組成，競賽依照茶葉的發酵度分群評比品質風味，坪林區「白青長茶作坊」以包種茶獲得本屆金獎，為全國首項取得該競賽最高榮譽之包種茶。

白青長茶作坊由製茶第5代的青農兄弟檔白俊育、白順揚組建，10餘年前返鄉承襲父親白青長的手藝以來，不僅屢獲全國及國際賽事肯定，亦致力於多角化經營品牌，透過茶文化遊程與各國茶人深入交流，了解不同國家對茶風味的品評觀點。

白俊育分享，114年春季天候極佳，製作出的包種茶散發梔子花清香且尾韻清甜，而為了因應歐洲高礦物質水質易放大苦澀感的特性，競賽茶樣特別確保沒有苦澀風味干擾，才能將坪林包種茶最核心的白花香氣傳達給品飲者，展現包種茶香氣與滋味並重的美學。

素有「美食界奧斯卡」之稱的「美食風味獎」 (Great Taste Awards)由英國美食協會(The Guild of Fine Food)主辦，參賽作品由食品界專業評審團於全球110多國的萬件食品中盲測，僅有前2%的頂尖風味能取得最高榮譽3星獎。

坪林區「文平茶莊」以包種茶獲得3星獎肯定，茶莊由第4代茶農夫婦王翰揚、潘淑娟共同經營。王翰揚平時製茶之餘，亦持有茶葉品評的中高級證照，在長年參與全國級茶葉品鑑賽事的積累下，逐漸熟練於將感官風味透過具體的專業術語與評審、消費者交流，春季製作出的包種茶具有特別突出的蘭花清甜香氣，便在子女的協助下跨越語言壁壘嘗試參賽，很開心首次投入國際賽事評比便能一舉獲得最高榮譽。

市長侯友宜表示，新北茶農歷年累計13座全國製茶冠軍，各茶區更以高品質特色茶取得國際認證，代表新北茶產業接軌世界的實力。市府將持續作為茶農堅實的後盾，建立適合青農返鄉傳承的環境，攜手促進品牌精品化，共同提升新北好茶的國際形象與競爭力，帶動新北茶產業永續發展。

農業局表示，新春佳節將至，歡迎採購在地好茶，送禮自飲兩相宜，訂購得獎好茶可洽農友三峽玉峯茗茶業(02-8676-7288)、白青長茶作坊(02-2665-7279，https://www.by-teamaster.com/)、文平茶莊(02-2665-6475)，更多活動可至新北市農業局稼日蒔光臉書(https://www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢。



更多新聞推薦

● 白天起雨勢漸緩 各地早晚皆涼