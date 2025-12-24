新北茶農閃亮全國製茶獎項

三峽區茶農周子耀（右2）獲得「全國部分發酵茶製茶技術競賽」亞軍榮耀，透過賽場實戰磨練，與各地製茶師交流學習，追求製茶品質的精進。（圖：新北市農業局提供）

新北為北臺灣最大茶產區，新北茶農於全國賽事更是屢創佳績，坪林區吳永春榮獲一一四年度「全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠軍，另茶農於「全國機採茶菁技術競賽」亦獲二座季軍肯定。新北歷年累計十三座全國製茶技術競賽冠軍，冠軍茶師數量蟬聯全國第一，昨（二十四）日於市政會議頒獻獎，新北市長侯友宜肯定茶農的紮實功力，見證新北茶產業世代傳承的珍貴結晶。

「全國部分發酵茶製茶技術競賽」由農業部茶及飲料作物改良場主辦，全國十一縣市各自推派茶師代表參賽，在相同製茶條件的比拚下，坪林茶農吳永春歷經二天一夜的挑戰，奪下全國冠軍的頭銜，成為新北第十三位冠軍茶師，新北冠軍茶師數量全國第一，另三峽區茶農周子耀獲亞軍，坪林區王盛翔及石碇區葉承軒、許智雄獲季軍肯定。

同時，新北茶農組隊參與「全國機採茶菁技術競賽」，於全國十縣市共二十組選手中，坪林區吳永春、吳權芳、吳仁智以及石碇區張建國、張宏圩、林翊淵展現精準的判斷力與絕佳默契，在時限壓力下，兼顧採剪茶菁的品質與重量，齊力取得二座全國季軍的肯定，獲獎數量六都第一。新北茶農包攬茶類全國競賽頒獎臺，積累新北好茶的深厚底蘊傳承。

出身坪林的吳永春，在本屆全國製茶技術競賽中，以精湛技術展現出包種茶特有的清雅花香，勇奪全國冠軍獎項，今年更與兄弟吳仁智、吳權芳組隊獲得「全國機採茶菁技術競賽」季軍，喜上加喜。

同場競技並獲得全國亞軍榮耀的三峽區茶農周子耀年僅二十七歲，返鄉投入製茶五年來活躍於新北各項茶業賽事，一一二至一一四年已連續三屆獲得新北蜜香紅茶評鑑特等獎。