新北菜市場攤商皮包被偷噴5萬 警調監視器鎖定對象逮人

新北市警方破獲一起竊盜案，板橋區江寧市場一間攤商的皮包遭不明人士偷走損失5萬多元，警方獲報後調閱監視器鎖定竊嫌身分，案發後2日內通知他到案說明依法送辦。

警方調閱監視器鎖定紅衣男子行竊。（圖／翻攝畫面）

警方調查，被害人吳姓男子為板橋江寧市場攤商，19日下午4時許在市場內擺攤時，發現自己放在攤位旁的包包不翼而飛，在附近尋找最後找到包包被丟棄於路旁，但裡面5萬多元現金全被偷走，遂前往海山分局江翠派出所報案。

攤商包包被偷損失5萬多元。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後通知鑑識人員到場採證，並調閱周邊監視器影像，發現一名身穿紅色上衣男子徒手偷走皮包後逃逸，警方循線查出竊嫌陳姓男子身分，於21日通知他到案說明，並查扣贓款現金3萬2千元，全案訊後依竊盜罪嫌移請新北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾外出時應隨身保管貴重財物，勿將包包或錢包放置於無人看管處，以防宵小有機可乘，警方也將持續加強市場以及人潮聚集處巡邏，以守護市民財產安全。

