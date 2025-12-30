新北華中橋休旅車失控撞護欄翻覆 騎士險遭波及釀2傷

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市林姓男子今天(30日)清晨4時許，駕駛休旅車行經中和區華中橋時，疑因打滑失控撞擊護欄後翻覆，警消獲報趕抵時，並未發現有人受困，但方姓女乘客頸部受傷，送往醫院治療，至於林男則受到輕傷、並未就醫，事故原因仍有待釐清。

中和警分局調查，30歲林男當時駕駛休旅車，載著59歲方姓母親到台北市魚市場批貨，沿華中橋內側車道往台北市方向行駛，途中疑因鎖死導致打滑後，先失控擦撞內側安全島，再撞擊右側機慢車道護欄翻覆，事故差點波及路過騎士，民眾見狀紛紛報案。

據指出，警方趕抵後，2人已自行爬出車外，隨即進行交通管制，救護人員到場時，發現林男右手扭傷不需就醫，方女則頸部扭傷送往雙和醫院治療，由於林男酒測值為0毫克，車禍詳細原因仍有待進一步釐清。

