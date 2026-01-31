新北萬里加投公共浴池地質鑽探 意外噴出3公尺高溫泉

因疑地層下陷拆除的萬里加投公共浴池，現場工地在前一日地質鑽探鑽孔調查後，31日從鑽孔噴出大量溫泉噴泉。（吳嘉億攝）

因疑地層下陷拆除的萬里加投公共浴池，現場工地在前一日地質鑽探鑽孔調查後，31日從鑽孔噴出大量溫泉噴泉。（吳嘉億攝）

新北市萬里區的萬里加投公共浴池因有地層塌陷情況，日前經拆除後重新規劃，正進行地質鑽探調查，有民眾發現隔天在工地竟噴出大量溫泉，今（31）日上午噴泉高度約有3公尺，下午剩約50、60公分，目前仍由施工單位於現場處理中。

附近溫泉業者表示，萬里區大鵬里鄰近金山區的一代都是溫泉區，而在沐舍溫泉渡假酒店對面原有座加投溫泉公共浴室，是當地民眾早期多會前往泡湯的場所，因上方鐵皮亭出現傾斜，疑似有地層下陷情況，由區公所於去年底拆除，原有公共浴室及溫泉池設施都已整個拆除夷為平地，由公家單位進行後續評估規劃。

廣告 廣告

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處代理處長吳建志表示，工程人員昨天前往進行地質鑽探，今天適逢氣溫下降，溫泉從鑽孔噴出來，目前還不知道原因，工程相關人員已經到現場緊急處理。

更多中時新聞網報導

司徒建銘愛看墓 嘆常見不孝子孫

陳佩賢初登陸 歌聲征服那英

國土規劃 環長催生氣候調適中心