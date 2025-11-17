新北萬里核災防護演練登場 社區動員展韌性

萬里區核子事故防災演練強化社區動員與防護能量。（圖：萬里區公所提供）

為強化民眾對核子事故應變與防護的正確認知，提升社區自我防災能量，新北萬里區公所十一月分別在大鵬里下寮聖安宮及龜吼里玉田四十八之一號前空地，舉辦兩場「核子事故區域防災社區民眾防護演練」。新北消防局主任秘書張易鴻蒞臨指導。

萬里區長黃雱勉今（十七）日指出，此次吸引眾多民眾熱情參與，展現社區防災團結力量。演練由衛生局、環保局、消防局、警察局、里辦公處及核安相關單位共同參與，模擬核子事故發生後應變情境，內容涵蓋事故通報、輻射偵測、避難疏散等實作項目。透過情境模擬與現場專業人員講解，使居民熟悉防護步驟，如關閉門窗、配戴口罩、攜帶應變包並依指示前往避難場所，有效提升自我防護與應變能力。

張易鴻表示，核子事故防災演練不僅是市府整體防災體系的實戰檢驗，更是民眾了解核災應變流程、熟悉正確防護作為的重要契機。唯有平時加強演練，方能在突發狀況中臨危不亂，肯定萬里區公所及相關單位對防災工作的重視。

黃雱勉表示，萬里區鄰近核能發電廠，防災工作不容鬆懈，藉由演練，除檢視各單位應變協調與通報機制，讓居民透過實際參與深植防災意識，達成「政府防災、全民防護」目標，呼籲平時多一分準備，災時就能少一分損害。