新北萬里海域麻布袋漂流 內容物驗出43公斤大麻

帶回的滿地物品，警方逐一檢驗，全是二級毒品大麻，加起來有43公斤，但換算黑市價格，飆破2000萬的毒品，卻是在海上被發現。

報案漁民表示，「我漁船在那邊，當時發現的時候，毒品是在海裡面，然後我把它拿上來之後，打開看，然後發現怪怪的東西。」

查扣的大量毒品，原本用麻布袋裝著，報案的漁民說，在海上漂流多日，離岸際越來越近，27日上午8時許，拆開發現異狀，立刻報案。

海巡署北部分署第二岸巡隊副隊長李勃毅指出，「海巡單位與警方將與檢察官展開後續的偵辦，並持續合作來追查，向上來溯源。」

廣告 廣告

重回案發地，在新北市萬里，緊鄰野柳與龜吼漁港，在知名的駱駝峰沿岸，驚見大麻在海上漂，全案爆發後，海巡加強戒備，就怕再出狀況，畢竟同一海域走私問題不時發生。

記者陳冠勳在現場指出，「其實駱駝峰的這片海域，不是第一次有毒品現蹤跡，早在1年多前，就曾有跨國運毒集團企圖從同一海域走私K他命來台，被當場攔截。」

案發海域一帶鄰近漁港，具備斷崖地形，未有監視器，是否存在監控死角，淪為毒品走私熱點，值得關注；尤其漂流的大麻，是不是「海上丟包、岸際接應」的走私手法？更掀起討論。

中央警察大學水上警察系副教授葉雲虎分析，「毒品漂流有好幾種方式，放在海裡面，船去拖，你查他的時候，他就把繩子給剪掉。第二種原因，弄一個浮標，你就去特定的點去接收，有時候他設置裝置沒有弄好也就會漂流。第三種當然就是最粗魯的方式，跟你講說我在什麼時候丟，可能有幾包沒有收到。」

這回扣下的毒品，是毒販在海上碰上海巡執法，提前丟棄、躲避查緝？還是走私的模式之一？背後的真實動機有待釐清。

更多公視新聞網報導

1-7月查獲毒品逾5600公斤 學生涉毒近300人

車廂不明膠囊含毒品卡西酮 騎士稱解酒用遭送偵辦

