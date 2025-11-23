新北萬里蟹季進入尾聲 鮮甜正當時

〔記者羅國嘉／新北報導〕萬里蟹季悄然進入尾聲。今年的萬里蟹依舊以鮮甜飽滿的滋味吸引眾多饕客，無論清蒸、快炒或搭配特色料理，都能品嚐最天然的海味，其中返鄉接棒的23歲漁二代更成為市集亮點。新北市漁業及漁港事業管理處提醒民眾把握最後產季，前往龜吼漁夫市集享受秋末限定的海味盛宴，錯過可就要再等1年。

漁業處指出，萬里蟹為花蟹、三點蟹及石蟳的統稱，因萬里地區鄰近台灣西北漁場，擁有得天獨厚的海域環境，使龜吼漁港成為全台重要的海蟹產地。每年9至12月是萬里蟹盛產期，吸引大批遊客前來品蟹。鄰近漁港的龜吼漁夫市集也因此名氣大增，1樓販售新鮮海產，2樓提供豐富海鮮料理，從採買到現場享用一次滿足。

漁業處表示，市集內共有27家生鮮攤位，其中1號攤位「吾家海產」由年僅23歲的返鄉青年吳小姐經營，是市集中少見的年輕身影。她的父親是獲選全國模範漁民的在地漁船主，原本由母親管理攤位，為分擔家中負擔，她主動接手，從供貨、訂價到銷售全都重新學起。

漁業處提醒，龜吼漁夫市集停車空間有限，且前方漁澳路為單行道，假日易壅塞。建議旅客將車輛停放於翡翠灣停車場，再沿觀海步道步行約五分鐘抵達市集；也可搭乘基隆客運953、1068於「龜吼漁港站」下車，或搭乘國光1815、基隆客運862及790於「翡翠灣站」下車，避免塞車影響行程心情。

