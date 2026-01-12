新北萬里農莊涵洞施工意外 2人疑吸入硫化氫中毒昏厥送醫
新北市萬里區一間農莊今天聘請廠商在涵洞內施作工程，鐘姓男子施工過程疑吸入過多硫化氫，癱坐在涵洞內，老闆周姓男子進入涵洞救援也昏厥。新北市消防局獲報趕往現場救出兩人，鐘男已失去呼吸、心跳，周男則意識不清，緊急送醫救治。經急救，鐘男已恢復生命徵象，周男仍意識不清，院方已插管送加護病房治療。
新北市萬里區一間農莊聘請廠商，在農莊內深度約150公分的方形排水涵洞，施作鐵架牆壁支撐工程，老闆54歲周姓男子、員工44歲鐘姓男子及45歲楊姓男子今天前往現場，鐘男及楊男從上午9時起，輪流進入涵洞施工。
鐘男下午1時許在涵洞內施工時，疑吸入過多硫化氫，加上通風不良，因此癱坐在內，上方楊男見狀立刻向周男請求協助，兩人打算合力將鐘男拉起，未料，周男進入涵洞後也昏厥，楊男立刻通報消防局請求救援。
新北市消防局第六大隊獲報，出動13車共36人趕赴現場，消防員到場後救出2名患者時，鐘男已失去呼吸、心跳，周男則意識不清，2人分別送往台大醫院金山分院、基隆長庚醫院急救。經搶救，鐘男已恢復生命徵象，周男雖有呼吸、心跳，但尚未恢復意識，院方已緊急插管，送入加護病房治療。
