新北萬里驚現32包「漂流大麻」！重達43公斤市價破6000萬

[Newtalk新聞] 新北市萬里區網紅打卡景點「駱駝峰」旁海岸，今日上午驚傳漂流大量毒品，漁民發現岸邊石縫卡著巨大麻布袋，隨即通報警方與海巡單位到場處理，警方趕抵清查發現是40多公斤大麻，初估市價達6000多萬，懷疑可能是走私船交貨時不慎掉落。

金山警分局野柳派出今日上午接獲漁民報案，萬里區東澳漁路往駱駝峰方向的岸邊，發現一個白色防水麻布袋，外觀濕透且散發異味，警方不敢大意，立即出動線上警力前往，並會同海巡署單位趕赴現場。

警方到場取出檢視，並以毒品初篩試劑檢測後，呈現第二級毒品大麻陽性反應，經清點共計32包、總毛重約43公斤，若以每克新台幣1400元估算，市值飆破6000萬，若流入市面後果不堪設想。相關單位清查後發現周邊並未設置監視錄影設備，為後續追查毒品來源增加不少難度。

警方指出，不排除是走私集團在岸邊交貨時不小心遺落，目前這批總重43公斤的大麻已由海巡署北部分署查扣帶回，將會同警方持續追查是從哪艘船舶丟棄，目前正擴大搜查周邊區域，確認是否還有其他類似毒包裹飄散，警方強調將依據《毒品危害防制條例》持續追緝幕後毒梟。

