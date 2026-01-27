新北萬里「海上漂麻布袋」 漁民撿起！竟是價值6千萬元大麻

2026年1月27日，漁民在新北市萬里海岸發現可一袋麻布袋，裡面赫然發現32包大麻。讀者提供



新北市萬里區東澳漁路駱駝峰旁海岸，數日前漁民目擊一袋麻布袋在海上漂流，27日上午漂到海岸，民眾打開一看，懷疑是大麻；金山警分局員警獲報到場，不得了！總共32包大麻，總毛重約43公斤，市價逾６千萬元。

27日上午8時35分，民眾發現大量毒品，隨即通報警方處理。警方到場後取出檢視，初步確認為第二級毒品大麻。通報民眾表示，該麻布袋從數日前就在海上漂流，直至今天才漂至岸邊，他發現後並報警。

警方也說明，向相關單位了解，案發地點周邊並未設置監視錄影設備，增加追查來源難度。目前已通報海巡署，後續將由海巡署相關單位會同警方持續追查毒品來源及可能流向。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

