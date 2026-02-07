新北萬金杜鵑花展登場 雙展區賞花吸睛新亮點

（中央社記者黃旭昇新北7日電）2026萬金杜鵑花展今天起至3月8日在萬里區、金山區兩個展區登場，市府邀民眾春節期間欣賞全台唯一杜鵑美術館，及30種特殊品種杜鵑，體驗結合藝術與農業的花藝盛會。

新北市府今天表示，萬金杜鵑花展今年結合法鼓山、金山高中等地標及在地團隊，以雙展場型式打造「杜鵑美術館」，展出30種新品種與特殊杜鵑，並打造10座大型杜鵑花藝作品，將景觀花卉升級為具身心療癒價值的文化體驗。

金山區中山溫泉公園設計「杜鵑之道」，由跨界藝術家合作將花藝轉化為地方故事，展現「萬金意識，柔中帶剛」精神。新北市金屬門窗商業同業公會也加入創作，以鋼板與花藝演繹剛柔並濟的在地特色。

前往參加開幕展的新北市長侯友宜致詞表示，萬里、金山區為全國杜鵑主產區，年產量高達600萬株，近5年產銷量成長約2成，並榮獲國際各項設計獎。市府透過品牌化及永續經營，不僅提升花卉價值，也吸引青農返鄉，帶動地方經濟。

農業局說，花展期間，萬里區瑪鋉溪河岸、觀光公園及大鵬足湯公園等展區，將展示杜鵑庭園造景；金山區則有杜鵑美術館、花藝作品及秘境景點。週末與假日安排街頭藝人表演、小農市集、手作課程。萬金杜鵑攝影比賽將於3月9日至3月22日受理報名，詳情可至萬金杜鵑官網查詢。

此外，北海岸冬遊亦推薦三芝區三和社區櫻花步道，與石門區嵩山百年梯田，結合在地農村特色及「初戀米香」、「米食體驗」等體驗活動，呈現農村再生與文化傳承的魅力。農業局表示，透過花展與農村遊程，民眾可同時欣賞花卉之美與北海岸自然景觀。（編輯：李亨山）1150207