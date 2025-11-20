新北蒜香藤花瀑秘境 民眾搶拍浪漫秋景
記者李佩玲／綜合報導
時序入秋，又到了「蒜香藤」盛開的季節，新北市政府景觀處精選泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區228和平公園等3大私房賞花秘境，這些地點的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，喜愛賞花的民眾，不妨把握稍縱即逝的黃金7至10天，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受浪漫紫爆的視覺饗宴。
新北市景觀處表示，泰山楓樹河濱公園有座近200公尺長的紫色長廊，是由里長及志工悉心照料的蒜香藤廊道，花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡，宛如懸掛在綠色植被上的紫色瀑布，無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉到令人屏息的畫面。
鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆，也是浪漫賞花點之一，沿著步道走至籃球場，邊坡上盛開的蒜香藤便會映入眼簾；民眾可以在花棚下休憩，一邊欣賞紫花美景，一邊讓孩子在3座雙層迴旋溜滑梯、沙坑和盪鞦韆等設施中盡情玩耍，是假日親子野餐踏青的最佳選擇。
三重區228和平公園則被譽為都會中難得一見的綠色瑰寶，公園以忠孝路一段為界，巧妙地劃分出2座各具特色的遊戲場，一側是充滿趣味的積木主題遊具組，另一側則是融入自然的原野風格設計；每逢蒜香藤盛開時節，浪漫的紫色花瀑沿著屋簷優雅垂落，將整座公園渲染成一片柔美而夢幻的氛圍，在忙碌的城市生活中，無疑是最值得駐足停留的美好角落。
近期蒜香藤盛開，唯美壯觀的景色超級吸睛。（新北市景觀處提供）
位在泰山區楓樹里河堤附近的蒜香藤廊道，每到花期便會湧入大量遊客前來賞花。（新北市景觀處提供）
鶯歌永吉公園也是浪漫賞蒜香藤景點之一。（新北市景觀處提供）
三重228和平公園浪漫的紫色花瀑沿著屋簷優雅垂落，將整座公園渲染成一片柔美而夢幻的氛圍。（新北市景觀處提供）
