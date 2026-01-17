即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民眾黨主席黃國昌欲爭取代表藍白陣營競選新北市長，未來恐需與國民黨籍台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然談整合。不過，劉和然昨（16）日在臉書推出一支競選影片，強調會繼續堅持自己的路，被外界解讀是要參選到底。對此，民進黨新北市議員山田摩衣今（17）日分析，這代表劉和然沒要禮讓李四川，加上現任市長侯友宜仍帶著劉勤跑基層，造成新北藍營基層鬆動，甚至近期劉和然的民調已超越黃國昌。





山田摩衣表示，她有看到劉和然昨天於臉書推出的新書前導影片「我的路會繼續堅持」，代表他絕對沒有要禮讓李四川的意思；而在新北藍營基層可以看的出來，侯友宜現在就帶著劉和然一直在基層跑，這也是造成新北藍營基層鬆動的原因。

快新聞／新北藍基層鬆動？侯友宜帶劉和然跑基層 山田摩衣：無意禮讓李四川

她不諱言，現在看到劉和然民調逐漸提升，甚至已贏過黃國昌，所以最近劉和然感到特別開心，非常努力在勤跑基層，在這個部份，如果黃國昌的民調劉和然都可以超越，「相信李四川的民調，在我聽說的狀況之下，已經逐漸可能都已經被超越了」。相較於藍白在新北整合前景未明，民進黨部分已確定提名立委蘇巧慧競選，並開始勤跑基層掃市場拜票、發放春聯。







