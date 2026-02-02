新北藍營人選還沒定？劉和然拋關鍵時間點：盼農曆年前整合

新北市副市長劉和然2日受訪。（張鎧乙攝）

國民黨新北市長參選人布局仍未明朗，新北市副市長劉和然2日受訪時表示，地方黨部對選戰節奏與規畫「其實很清楚」，現階段希望透過協調機制，無論未來採初選、民調或其他方式，都能在農曆年前完成整合定案，外界應尊重黨內既有制度與節奏。

針對新北市黨部主委黃志雄日前接受媒體人黃暐瀚專訪時的相關談話，引發是否「不中立」的討論，劉和然直言，黃志雄身為黨務主委，對自身角色有高度自覺，也一再強調維持中立立場。他指出，訪談內容是在特定提問脈絡下回應，並非針對黨內人選進行比較，若僅單看片段容易產生誤解，但就他長期接觸觀察，主委在處理黨務時「相當中立」，外界不必過度解讀。

至於前中廣董事長趙少康昨日公開表示看好台北市副市長李四川投入新北市長選戰，劉和然則回應，每個人都有表達分析與看法的權利，應予尊重。他也以運動賽事比喻選舉，強調不能因過往成績高低就選擇不參賽，「運動家精神就是全力以赴」，這樣的態度同樣適用於政治競爭。

劉和然並透露，近期參與行動治理行程時，基層里長與地方人士仍不斷為他加油打氣，鼓勵「繼續拚、繼續走」，但他也再三強調，選舉終究是一時的，真正關鍵在於新北市政如何延續，確保政策與重大建設「一棒接一棒」，不出現空窗期，更不要讓城市成為他人「實習的場域」。

他指出，從行動治理可清楚看見，新北許多重大建設與政策都具有長期延續性，若因不同思維而中斷，對城市發展才是最大的可惜。未來不論人選為何，最重要的是對新北有深度理解，並抱持讓城市持續向前的心態，這才是新北市民真正關心的核心。

