新北藍營人選？李明賢曝：劉和然找臺階下
[NOWnews今日新聞] 2026新北市長選戰三方競爭激烈，民進黨由立委蘇巧慧出征，民眾黨主席黃國昌也宣布加入戰局。外界關注國民黨提名動向，有消息傳出，劉和然競選文宣團隊將於明年1月中陸續離職及歸隊，再度掀起藍營人選底定的揣測。對此劉和然回應「情節離奇，聽聽就好。」
新北市副市長劉和然從模仿演員許光漢穿搭，到評論藍白合議題，試圖創造話題。不過民調與聲量始終與台北市副市長李四川有差距，被視為競逐國民黨提名的重要變數。
國民黨台北市議員李明賢25日在網路節目表示，根據他掌握的訊息，劉和然相關的文宣與競選團隊，預計將在明年1月中陸續離開、歸隊。他並語帶暗示指出，「聽說啦，他在找一個台階下」，暗指後續可能停止競選動作，藍營最終由李四川披掛上陣的機率極高。對此劉和然表示，這故事情節很離奇，聽聽就好。
對此，國民黨立委葉元之也持類似看法。他指出，李四川近期動作明顯變多，不僅積極招募新血，甚至已有三大報出身的媒體人加入團隊；此外，李四川近期罕見接受多個節目專訪，並公開談論選舉相關議題，顯示其參選態勢已愈發明朗。
