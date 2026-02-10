即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

國民黨新北市長人選尚未出爐，目前呼聲最高者為台北市副市長李四川；只是，表態爭取藍營提名的新北市議員擬參選人何元楷，昨（9）日在汐止就掛上與李四川合體的競選看板，甚至命名為「新北就愛李四川」，消息一出受到各界高度關注。對此，李四川今（10）日上午受訪則回事前不曉得，但他也喊話「我想輝達如果簽約完了以後，我會告訴我的決定」。

針對何元楷昨天在汐止掛上兩人的合體競選看板，是否事前知情一事，李四川今日上午接受媒體堵訪則說「我不曉得」

廣告 廣告

話鋒一轉，李四川突喊話，但這段期間從所有的民調可以得知，大概新北市民對他的支持，他非常的感謝，「我想輝達如果簽約完了以後，我會告訴我的決定」。

至於板橋里長座談時，是否有和新北市長侯友宜特別聊的內容，李四川也回應，每年板橋的里長聯誼會，林榮彩主席都會邀請，「我去年也參加，當然也跟侯市長就市政的部分跟他請教；說實在，他的政績是值得我來學習」。





原文出處：快新聞／新北藍營小雞急了？掛合體競選看板 李四川喊「不曉得」突然表態了

更多民視新聞報導

重判20年！民進黨批中共「香港民主最黑暗的一天」 籲立即釋放黎智英

黎智英被控違港版《國安法》遭重判20年 陸委會主委發聲譴責了

輝達總部準備正式落腳！李四川曝：明天應該可以簽約

