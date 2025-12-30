新北藍營譴責共軍軍演 批民進黨用國安掩飾無能

黨團書記者王威元。(新北市議會國民黨團提供)

記者黃秋儒／新北報導

針對中共解放軍在我國周邊海域實施大規模軍事演習，新北市議會國民黨團重申一貫立場：任何破壞區域穩定、升高軍事對峙的行為，都不符合台灣人民的利益，也勢必衝擊社會觀感與區域和平，國民黨團對此嚴肅表達譴責。此次中共軍演緊接雙城論壇後立即實施，無論在時機或形式上，都對台灣社會觀感造成明顯衝擊，國民黨對此並不認同，也嚴正表達反對。

國民黨團書記長王威元表示，執政黨必須正視的是，中共軍演並非情緒性行動，而是依其自身戰略節奏及戰術佈局而演練對外拒止的軍事能力，目的在於防範外國軍力介入台海。面對這樣的現實，台灣的因應之道，應是依照自身安全需求務實建軍，而非一味屈就美國的需求、追隨對岸的軍事擴張或從事口號式對抗。尤其在我方已支付上千億金額給美方但美方遲遲未能如期交付對台軍售裝備的情況下，政府更應誠實面對國防資源配置與建軍節奏的現實限制，而不是僅以口號安撫民心，甚或以激進口號進行政治動員。

副書記長黃心華批評指出，回顧過去民進黨在馬政府時期，曾因M503民航航道（位於海峽中線以西、屬南北向航道，並非直指台灣）嚴厲指控國民黨「喪權賣台」、造成國防破口；然而當年經過兩岸協商，相關爭議即獲得控管。反觀民進黨執政後，對岸軍演繞台態勢不斷升高、距離本島愈來愈近，本次更已觸及我方領海範圍，民進黨卻只剩下口頭叫囂，甚至反過來消費在野黨，完全不願檢討自身執政責任。

副書記長蔡健棠強調，面對外部威脅，台灣除了務實強化真正需要的防衛能力，更必須清楚認知，兩岸關係絕非只有「喊殺喊打」這一條路。民進黨長期拒絕思考多元管道，善用交流與對話，累積兩岸社會中的理性與和平力量，反而不斷向民眾灌輸「衝突不可避免」的單一想像。事實上，民進黨對於兩岸一旦發生戰爭的後果，從未提出嚴肅、負責任的評估，只在選舉時高喊口號，卻避談戰爭將為台灣帶來的巨大犧牲與慘痛代價。

副書記長游輝宂也呼籲，民進黨政府此刻應嚴肅研究本次軍演背後的戰略意涵。若台灣無法與對岸進行全面軍備競賽，亦無把握在衝突中承受代價，那麼除了建軍備戰，更應將施政重心放在如何「事前避免戰爭發生」，而非不斷將台灣推向高風險對撞的邊緣。

黨團幹部陳家琪議員提到，對照過去民進黨為一條M503航道大肆指責國民黨，如今卻在對岸軍事壓力步步進逼下，持續將責任推給在野黨，不敢承認自己無力扭轉局勢。這樣的執政態度，只是把台灣安全當成政治動員的口號，卻拿不出實際解方。更令人憂心的是，民進黨一再削弱台灣的整體競爭力，在美方壓力下默許台積電赴美投資，卻未換得等值的安全與戰略回報，相關決策是否真正符合台灣長遠利益，民進黨有責任向全民說清楚、講明白。