新北藍營：2/15前確定市長參選人 議員擬提名36席

（中央社記者王鴻國新北2日電）國民黨新北市黨部主委黃志雄，今天接受節目專訪談新北市選戰策略，他表示，市長人選以2月15日前確定為既定基調；議員部分預定提名36席，以當選34席為努力方向。

黃志雄接受媒體人黃暐瀚的節目專訪時，被問到新北市長及市議員選舉提名時程等選戰策略，黃志雄表示，目前有意參選新北市長的是台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前已進入協調。

他表示，兩人雖仍未見面過，但預定農曆過年前，也就是2月15日前要確定參選新北市長的人選，這是黨的既定基調；過年後，就會與台灣民眾黨來展開相關後續協調工作。

他表示，李劉兩人目前都是副市長，各有各自的公務，因此，會以協調工作來取代初選，若真的協調不成，才會進到初選；不管是誰出線，未來一定會去全力輔選小雞（議員參選人）。

他表示，這屆議會國民黨議員共當選32席，因此，這次預計提名36席，以當選34席為努力方向；其中，第11選區（汐止金山萬里）前議員廖先翔當選立委，第7選區（永和）現任議員連斐璠不競選連任，這2區都有多名新人爭取提名，預估將會辦理初選。

根據新北議會提供的資料，2022年第4屆新北市議員選舉，13個選區、應選議員席次共66席；2026年第5屆議員選舉，由於平地及山地原住民應選席次各增1席，總應選席次增為68席，因此，過半應為35席。（編輯：陳仁華）1150202