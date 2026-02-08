新北藍白合何時定案？黃國昌：先完成第一階段政見與願景討論
〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長選戰逐步升溫，民進黨參選人蘇巧慧與民眾黨參選人黃國昌近期頻頻掃街爭取選民支持，國民黨人選卻尚未定案。針對外界關注國民黨內可能參選的台北市副市長李四川是否於春節前請辭？藍白合作時程？黃國昌今天(8日)受訪仍稱，「尊重藍營黨內民主程序與步調，過度臆測無助於事情推進」。
他強調，民眾黨仍在等待與國民黨進行第一階段的共同政見與願景討論，取得基本共識後，才會進一步談及政黨合作與候選人產生方式。
黃國昌今天上午8點左右前往淡水觀潮廣場(淡水老街旁)撿拾垃圾，隨後轉往中山市場掃街、拜年。行程開始前，媒體問及近日傳出李四川可能於農曆年前請辭，並關切藍白進行政黨合作的時程安排。
黃國昌表示，他一向尊重藍營黨內民主程序，也尊重對方自身的步調，認為部分媒體出於關心而過度臆測，甚至替當事人設定時間點，但當事人已出面澄清，過度猜測對事情並無幫助；對民眾黨而言，現階段最重要的是等待與國民黨展開第一階段的共同政見與願景討論，先取得基本共識，之後才會進入第二階段的政黨合作協議，並在此基礎上，研議推出最強候選人的方式。
更多自由時報報導
黃國昌市場拜年 豬肉攤拿蘇巧慧假牙補助5萬政見問「你補助多少」
民眾黨基層盼「御駕親征」選彰化縣長 黃國昌：專心在新北市長選務
爆黃國昌競總外擺滿盆栽影響通行 四叉貓：檢舉後警方已開勸導單
黃國昌政見被嫌不夠具體 蘇巧慧：我們政見皆比對中央地方再升級
其他人也在看
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
新竹市民很滿意「她」！輾壓對手差距曝光
[NOWnews今日新聞]2026年新竹市長選戰逐漸升溫，國民黨已表態禮讓現任市長高虹安續拚連任，民進黨人選則尚未拍板，外界普遍看好陽明交大教授林志潔最有可能出線；此外，時代力量黨主席王婉諭也有意角逐...
太巧了吧？ AIT三會盧秀燕後 賴清德8日台中閉門便當會
美國在台協會（AIT）高層近期三度密集拜會台中市長盧秀燕後，總統兼民進黨主席賴清德今（8日）也將親自前往台中召開閉門便當會。由於時機太過敏感與巧合，外界解讀為賴清德提前鎖定盧秀燕為2028年最大潛在對手，因此拉高選戰格局，將年底台中市長選舉定調為個人連任保衛戰的前哨戰。
中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉曝「這1傳聞」恐是真的！
論壇中心／綜合報導繼前中央軍委副主席張又俠被調查之後，又有三名中共軍工企業高官因腐敗被終止人大代表資格，分別是中國航空工業集團原董事長周新民、中核集團原總工程師羅琦和中國工程物理研究院原院長劉倉理。對此，專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上透露，美國情報部門披露，解放軍高層遭清洗是因貪腐嚴重，包括火箭軍有大批彈道飛彈內裝的不是燃料，是水，「現在聽來很可能是真的」！吳崑玉表示，我原來以為這個是假訊息，現在看到逮了這三個軍工高層以後我開始覺得，美國的情報有可能是真的，不然為什麼要逮這三個人？可能是真的火箭有灌水、質量有問題、核武建設基地中間有紕漏，因為最好貪錢就在這些地方，貪還要配合腐敗，不只貪錢，該做好的事可能沒做，就造成這樣的結果，這些人職務都不低，要取消他的人大委員資格以後才能夠移送法辦，這是中國法律的規定，所以已經嚴重到這種地步，那就表示不是小事。習近平設定目標，希望中國在2035年實現「全面軍事現代化」，使中國成為僅次美國、全球最大軍費支出國。然而，美國五角大廈在最新評估中卻指出，解放軍內部根深蒂固的貪腐問題，正嚴重阻礙其軍事現代化的進程。原文出處：中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉：飛彈裡裝水的傳聞恐是真的！ 更多民視新聞報導李貞秀就任立委成未爆彈？媒體人籲「勿等閒視之」李貞秀"擁中國國籍"當立委！律師曝"嚴重後果"！川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！
封殺軍購案…國民黨還要谷立言傳話美議員 蔣萬安：立院要實質審查
國民黨、民眾黨10度在立法院程序委員會封殺國防特別條例，連付委審查都不讓，引起美國不分黨派國會議員關切。但在國民黨副主席蕭旭岑6日大酸AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已」之後，國民黨今（7）日又發聲，要谷立言如實向美方轉達，不要被民進黨政府誤導。對此，台北市長蔣萬安稍早強調，民主社會「立法院要實質審查」。
藍營台中市長提名陷膠著！國民黨擬3月底民調 盧秀燕：太晚了
即時中心／連國程報導國民黨台中市長提名「姐弟之爭」尚未落幕，黨中央昨（6）日表示，預計3月底前最後一週完成民調，但未說明確切日期，台中市長盧秀燕今（7）日對此表示，選戰兵貴神速，若立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都準備好了，3月底辦初選「我覺得太晚了」。
日眾院大選今登場！高市早苗可望豪取300席
[NOWnews今日新聞]日本眾議院大選在今（8）日登場，稍早在全國各地已經展開投票作業，選舉結果預計將於9日凌晨揭曉。日本首相高市早苗上任僅幾個月，於上月宣布提前進行改選，據外界預測，其領導的執政聯...
蕭旭岑稱美政客不該干涉台灣內政 吳思瑤提一事打臉：驗證王滬寧叫他往右就往右
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國防特別條例持續卡關，藍白有意自提版本，引起美國議員發聲，力挺院版儘速付委審查。不過，國民黨副主席蕭旭岑就批評，美...
伊朗拒絕核讓步! 美國加碼制裁升高緊張 以空軍司令擬定轟伊行動方案
[Newtalk新聞] 中東局勢持續緊張，以色列空軍司令托默．巴爾與以色列國防軍情報局局長什洛米．賓德近日就與伊朗日益升高的局勢舉行會晤。會談期間，雙方批准一項計畫，內容包括在以色列遭到攻擊的情況下，可能在伊朗境內展開軍事行動。 在外交層面，伊朗日前於阿曼與美國進行會談。根據《華爾街日報》( WSJ ) 報導，伊朗在會談中拒絕美國提出的要求，包括停止鈾濃縮活動，或將相關核燃料轉移至近海地區。該立場顯示雙方在核議題上未能達成共識。 美國隨後對伊朗採取進一步行動。在與伊朗會談結束後不久，美國宣布對伊朗實施新的石油制裁，相關措施針對伊朗能源出口。此舉發生於核談判未取得進展之後，制裁內容已正式對外公布。 在軍事動態方面，美國持續於中東海域部署兵力。今日，「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦打擊群在兩艘軍用補給艦與兩艘美國海岸警衛隊巡邏艦的護航下，航行於阿拉伯海，第九艦載航空聯隊的飛機在上空執行飛行任務。查看原文更多Newtalk新聞報導川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統
林保華觀點》反美紅利！只比科長小一點點的蕭旭岑 妄想大躍進「中共副國級」？！
[Newtalk新聞] 充當國民黨副主席的原馬辦主任蕭旭岑，在北京見了全國政協主席王滬寧，爛尾變成了狼尾。自以為見了中國的正國級，自己就是只比正國級小一點點的副國級了，於是口出狂言，嘲諷AIT駐台辦事處處長谷立言「只比科長大一點點」，以為自己可以爬到谷立言頭上了，即將出任中國政協副主席了。他不但不把美國官員放在眼裡，連國民黨其他要員也不放在眼裡。如果他當政協副主席，國民黨主席鄭麗文難道去當全國政協主席？這是他的「中國夢」吧？ 2012年5月，自稱是連戰同學的美國西東大學（Seton Hall University）退休教授楊力宇來台灣，接受專訪時指出馬英九的問題在於「事必躬親」，導致總統淪為科長層級，且身旁缺乏具能力的政治幕僚，使其成為孤家寡人。 蕭旭岑時任國民黨文傳會主委，次年才出任馬英九總統府副秘書長，這時也不過是比馬科長小一點點。一直到出任馬辦主任，都是比科長小一點點不能跨越主子，現在想大躍進到中國大一點點，因而不但在中國公開反美，說民進黨「媚美反中」，還要掏空台灣。都是一派胡言。 台灣與美國簽署關稅協定，如果是）「媚美」，只要美國拿出協議讓民進黨政府簽下就可以了，哪裡需要鄭麗君
2026決戰點已定！何欣純揭賴清德布局
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純今(2/8)表示，民進黨主席、總統賴清德近期頻繁到中彰投，不僅是關心台中，也是因為中台...
台中市長初選！盧秀燕指3月民調「太晚」 鄭麗文不甩：按照遊戲規則走
台中市長初選競爭激烈，國民黨昨日表示將儘速邀集2人，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週完成民調作業；不過，台中市長盧秀燕則認為，若3月底再辦民調太晚了。對此，國民黨主席鄭麗文今（8日）受訪指出，初選規則行之有年，大家如果對制度有意見，歡迎公開討論，未來也都可以進行改革，但現在要改是不可能的，因為國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。
陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做
即時中心／黃于庭報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅多次通過爭議法案，更數度阻擋攸關國家安全韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法。我國現狀也引來美國關注，美國在台協會（AIT）、國務院多次挺軍購，多名參議員更是接連發聲，表示對在野大幅削減國防預算感到失望。對此，執政時期也曾被擋軍購的前總統陳水扁坦言，自己非常同情總統賴清德，比他當總統時還難做。
緊咬陸配立委資格爭議 游淑慧火大嗆綠營一句話
民眾黨不分區立委李貞秀因國籍問題，近日不斷遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定，內政部長劉世芳更表態不提供機密以上文件。對此，國民黨台北市議員游淑慧則說，如果過去民進黨覺得兩岸人民關係條例有問題的話，17年的執政為什麼從來不不廢止？
擋國防預算美議員失望！蔣萬安：嚴格把關
[NOWnews今日新聞]行政院提出1.25兆國防特別預算，但遭藍白聯手無法排入程序審查。美國在台協會（AIT）處長谷立言近期不斷談及通過國防預算的重要性，美國跨黨派國會議員今（7）日也發出聯合聲明，...
民眾黨基層盼「御駕親征」彰化縣長！黃國昌：厚愛了
[Newtalk新聞] 民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，希望藍白合作推出最強縣長人選，甚至討論民眾黨主席黃國昌親自出馬參選。對此，黃國昌今（7）日表示，這樣說是厚愛了，現在最重要的工作就是專注在新北市長選務上。 温宗諭表示，他期待藍白能早日達成共識，也希望兩黨主席與地方主委坐下好好談，避免整合進程持續空轉。他也轉述基層聲音，如果整合一直沒有結果，地方已經出現討論，是否要請黃國昌「御駕親征」，親自投入縣長選戰，以穩定士氣凝聚支持者。 黃國昌今上午與新北市議員陳世軒在新莊宏泰市場發春聯，並於會前受訪表示，這樣子說是厚愛了啦。他現在最重要的工作，就是爭取更多新北市民的支持，專心在新北市長的選務上。 針對新北市議員卓冠廷批評，都更政見是拿現有政策「換名加蔥」，黃國昌表示，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況，看到的是民眾的痛苦，但民進黨議員卻急著噴政治口水。他問卓，「對於新北現在都更的速度、處理，滿意嗎？」如果都覺得很滿意，其顯然離新北市民的距離非常遙遠。 陳世軒則說，民進黨的論調都是說「這個已經在做了啊」，請問所有民進黨議員現在都變成侯市府的發言人嗎？他說，這在立場上其實滿奇怪的，所以為了攻擊
國民黨最年輕發言人出戰 楊智伃投入松信議員初選
國民黨前發言人楊智伃今日於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉，強調年輕世代上陣不是明天，就是現在。面對黨內初選，楊坦言若沒有民意的基礎，無法回到地方服務，正義只會停留在空氣中，現已準備好代表年輕世代傳承戰力。至於會不會找前國民黨主席朱立倫站台，楊智伃說接下來會邀請非常多重量級來賓一起來推薦自己。
美國再推大軍售案200億美元、對台不耐 北京警告恐危及川普訪陸
英國《金融時報》（Financial Times）6日報導，美國川普（Donald John Trump）政府擬推200億美元對台新軍售案，若加上2025年底對台軍售，累計總額將達300億美元（折合新台幣約9477億），貼近賴清德總統新台幣1.25兆元軍購特別預算。據悉，美國國會已對台朝野政治僵局導致國防預算受阻感到不耐；但北京方面私下警告美方，稱此舉恐危及川普4月訪問大陸。
下通牒？美對3項軍售提供發價書草案 效期到3/15｜#鏡新聞
藍白持續封殺8年1.25兆的國防特別條例，沒能付委審查，國防部今天(2/6)表示，美國政府已經就國防特別預算中的3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期到3/15，國防部也會積極爭取展延，避免導致全案取消。同一時間，總統賴清德登上全台最高的海軍「小雪山雷達站」，勉勵官兵之餘，也喊話朝野，盼總預算別再耽擱。
美麗島電子報民調》新竹縣長最新「分裂戰況」出爐！徐欣瑩藍軍支持度曝光
2026九合一大選春節倒數，國民黨部分縣市傳出初選爭端，新竹縣長方面，有立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢力爭提名，雙方互不禮讓，引發藍軍分裂危機；徐欣瑩日前在支持度領先的情況下，因不滿黨內初選還要納入黨員民調，一席言論一度引發恐脫黨的討論；民進黨方面，雖人選尚未底定，但以竹北市長鄭朝方呼聲最高。《美麗島電子報》最新民調顯示，兩人在與民進黨可能對手鄭朝方、三腳督......