新北藍白合提名進度順利 鄭麗文：一定展現大團結、大合作

國民黨新北黨部今（13）日下午舉辦黨慶活動，黨主席鄭麗文受訪時被問及藍白合議題，表示目前在野雙方提名進度都相當順利，現在先按照國民黨通過的提名辦法，進行黨內的協調跟溝通，並強調藍白一定會在新北市展現大團結、大合作的氣象。

鄭麗文表示，提名進度到目前為止都非常順利，之前藍白會時兩黨都展現高度的誠意，黃國昌也公開表示希望能夠盡全力爭取新北市民的認同。鄭麗文強調，藍白一定會推選出最適合、最強、最能夠勝選的人選，且不管最後提名的是誰，有意問鼎的所有人員，包括黃國昌在內都會願意全力輔選，「未來藍白一定會在新北展現大團結、大合作的氣象」，現在也是按照國民黨所通過的提名辦法，先進行黨內的協調跟溝通。

如今新北市可說是兵家必爭之地，尤其對在野黨來說，包括民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川，以及新北市副市長劉和然等人都有意角逐，對此，鄭麗文也再度重申，藍白在新北市定會展現團結氣勢。

新北／桑輔成

