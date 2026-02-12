新北藍白合有譜？ 李四川：會和白營參選人做君子之爭

台北市副市長李四川在臉書宣布，2月底將請辭副市長一職，3月起會回到熟悉的新北。（資料照／郭吉銓攝）

國民黨新北人選11日在台北市副市長李四川表態請辭後，新北市長侯友宜、副市長劉和然均表態相挺，外界認為藍營已整合成功。李四川今早接受媒體人王淺秋專訪，並提問李四川下一步要如何和民眾黨主席黃國昌整合？李四川表示，他會和黃國昌做君子之爭，也會尊重國民黨新北市黨部的協調，如果有機制他都願意配合。

李四川今日接受王淺秋「千秋萬事」節目專訪，王淺秋針對接下來與黃國昌如何合作，詢問李四川看法。李表示，會和黃國昌做君子之爭，也會尊重國民黨新北市黨部的協調，如果國民黨有民調機制，他都願意配合。

李四川強調，藍白合還是相當重要，因為施政還是要有多數的贊成，這樣對於市政推展才順利，這部分他比較不擔心。

李四川說，前陣子黃國昌曾邀他會面，但當時他並沒有要參選，他也沒有被國民黨提名新北市長參選人，因此他沒有身份去跟黃國昌談。他強調，當時有跟黃國昌說，如果要談市政經驗他很願意分享，但可能還是會聊到選舉，所以等他決定後，有機會再跟黃國昌請益。

李四川也稱讚，黃國昌在立法院的戰鬥力和反應，都是外人常稱讚的優點，確實也是他該學習的地方。

