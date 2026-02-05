新北藍白合未明！黃國昌率退警消提告 蘇巧慧推政見

新北市 / 綜合報導

新北市長選舉，民進黨由蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌也起跑，今(5)日更率領退休警消，到法院提起行政訴訟。至於國民黨目前人選未定，傳出台北市副市長李四川，打算在農曆年前請辭，但本人否認相關說法，至於檯面上另一個人選，新北市副市長劉和然，則與蘇巧慧，就近期提出的福利政策互槓。

退休警察、消防人員：「黃國昌加油，黃國昌加油。」加油聲喊的響亮，明明主題是退休警消提起團體訴訟，但反倒更像，民眾黨主席黃國昌的造勢活動。

民眾黨主席黃國昌：「跟大家深深的致敬，謝謝你們，謝謝你們今天一起站出來。」

深深一鞠躬似乎也牢牢抓住警消們的心，尤其2026選戰「藍白合」成為在野主旋律，即便兩黨尚未談妥人選，但想獲得藍營基層青睞，勢必得要走進他們心坎。

畢竟國民黨新北人選，是由台北市副市長李四川，還是新北市副市長劉和然出線仍在討論ing，黃國昌自然得在藍營整合前搶占先機。

民眾黨主席黃國昌：「我們(藍白)一定會推出最強的團隊，贏得最後的勝利。」

只是前一天活動黃國昌春聯揮毫一馬平川，也被解讀為「一匹馬超越李四川」加上輝達進駐北士科T17、T18步入最後階段，傳出李四川預計農曆年前就會請辭副市長，但本人否認只說先好好過年。

陪同市長侯友宜，出席民進黨新北市議會總召交接典禮，劉和然除了和同場的，民進黨立委蘇巧慧沒有太多互動，更就蘇巧慧日前提出的6項社福政見展開交鋒。

新北市副市長劉和然：「如果用開支票的方式的話，等於對我們的財政會造成很大的這個困擾。」

立委(民)蘇巧慧：「我們真的是財政比較困難，但是大家也知道，我最擅長的就是解決困難。」攸關市民福祉兩人誰也不讓，2026新北前哨戰戰鼓已響。

原始連結







