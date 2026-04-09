新北藍白合民調卡關？黃國昌：連談都還沒有談

【讓新北更有型】競選形象影片公布暨 0411 新北誓師大會 記者會，黃國昌（中）受訪。廖瑞祥攝



嘉義市長「藍白合」初選民調結果日前出爐，由民眾黨前立委張啓楷獲勝，外界隨即把焦點放在新北市。對於新北藍白合進度，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今（4/9）天表示，並不是糾結或卡在哪裡，「是連談都還沒有談」。他強調，跟對手李四川之間的溝通，大部分都是在談新北市現在的困境，以及未來的願景。

黃國昌今早召開競選影片發布記者會，對於新北藍白合進度，他表示，自己跟對手李四川之間的溝通非常順暢，雙方交換意見不僅僅是接下來程序進行，既然政黨合作協議寫得那麼清楚，其實並沒有太執著在枝微末節的事情上。

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黃國昌認為，他跟李四川共同關心的是如何帶給新北市民更好的未來、新北市如何繼續往前走，「至於民調時間的問題，並不是什麼糾結或是卡在哪裡，是連談都還沒有談。」他說，如果有進一步談到這件事情的時候，會盡快讓大家知道。

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