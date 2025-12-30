政治中心／綜合報導

2026新北市長選舉，由誰來接棒現任市長侯友宜，國民黨主席鄭麗文前一天在廣播節目上，直接點名要徵召台北市副市長李四川，這讓新北副市長劉和然很尷尬，默默耕耘多時卻，可能連參加初選的機會都沒有，一直喊藍白合的黃國昌，直說自己也是從媒體上得知！李四川本人，則是露出一抹神秘微笑。

記者vs.台北市副市長李四川：「川伯你怎麼看鄭麗文說，要徵召你，會義不容辭嗎。」前一天被國民黨主席鄭麗文，公開點名選2026新北市長的李四川，聽到敏感問題，一句話都沒說，僅揮揮手露出微笑，雖然沒多表態，但鄭麗文拋出，新北市長選戰不至於走到初選，這番話挑起黨內及藍白合的敏感神經，最尷尬的是他。

新北藍白合無望？鄭麗文屬意徵召李四川 劉和然尷尬

鄭麗文拋出，新北市長選戰不至於走到初選，這番話挑起黨內及藍白合的敏感神經，最尷尬的恐怕就是劉和然。（圖／民視新聞）





新北市副市長劉和然：「主席自己也是在國民黨的機制，經過選舉以後才出來擔任黨主席，我想這一塊，在她心中也會放著，一定要透明公開公平，（主席這樣已經發表態度），（那這邊初步有沒有跟），（組發會這邊來做聯繫），到沒有因為現在最主要，不管是我也好還是李副也好，各自在雙北做努力。」

一直默默在新北耕耘的劉和然，恐怕怕連黨內初選機會都沒有，至於民眾黨主席黃國昌，已經在新北各個地方掛看板，前幾天還舉辦大造勢，鄭麗文屬意李四川，黃國昌玩得下去嗎？





新北藍白合無望？鄭麗文屬意徵召李四川 劉和然尷尬

鄭麗文屬意李四川，黃國昌玩得下去嗎？外界持續關注。（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌：「我跟各位媒體朋友一樣，都是從媒體上面得知，有關於兩黨合作的部分，還沒有進入到特定縣市，或者是首長的部分，以我的立場來講，我不適合越俎代庖，去說中國國民黨的人選是誰，就我所知目前針對新北市，中國國民黨的黨內民主程序，還沒有啓動。」新北這局，藍白還沒談合作，結局已經先浮現。

