新北藍白合牽動藍營選情？ 侯友宜：合作需共同理念 人民有感最重要
〔記者羅國嘉／新北報導〕2026新北市長、議員選戰悄悄開打，其中藍白合備受外界討論，不過民眾黨擬在議員部分已提好提滿，若藍白合作，恐影響藍營席次分配。對此，新北市長侯友宜今(23日)出席活動回應，所有合作都必須建立在共同理念上，能夠創造出人民有感的社會福利、建設，這才是最重要的。
侯友宜表示，所有的合作都需要共同的理念，尤其能夠創造出人民有感的社會福利、建設，這才是最重要，所以無論哪個參選人做什麼合作，都要一步一腳印、務實耕耘新北市，讓市民看到願景能落實，才是以人民為本。
