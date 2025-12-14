新北藍白合進度？黃國昌：共推最強團隊「不會改變」

民眾黨主席黃國昌透露，藍白整合進度順利。（圖／東森新聞）





獲得民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧，14號率黨內跨派系議員再三重重新市場掃街，面對新北藍白將合作共推人選，蘇巧慧表示會按照自己的步調持續前進，另一頭民眾黨主席黃國昌也透露，藍白整合進度順利，再度喊出兩黨共推戰將的決定不會改變。

民進黨立委蘇巧慧，三重市場掃街拜票，來到攤位前彎下腰，主動伸手和攤商搏感情，率領黨內跨派系議員蘇巧慧，展現自己就是綠營新北母雞。

立委（民）蘇巧慧：「在（新北）每一個選區，讓大家看見，民進黨推出的議員，都是最強的，最聽人民的聲音的。」

喊話將走遍新北每個角落，蘇巧慧積極爭取選民認同，畢竟新北這戰要面對的是非傳統藍綠對決，而是藍白兩黨聯合出擊。

立委（民）蘇巧慧：「我的面試官一直就是超過400萬的新北市民，我一直是照著自己的步調在前進。」

民眾黨主席黃國昌：「我們有最大誠意跟善意跟中國國民黨共推一組最強的團隊，這件事情從一開到現在都沒有任何的改變，我們雖然話講這麼明白，但是外界還是少不了見縫插針。」

早已表態要選新北的民眾黨主席黃國昌不容外界挑撥藍白，更預告12／27在新莊舉辦新北應援活動，被解讀成是參戰起手式，但國民黨主席鄭麗文再喊展現團結氣象，藍營內李四川、劉和然整裝備戰，面對合作議題，黃國昌透露目前進度。

民眾黨主席黃國昌：「我們接下來會盤整，我們在2026年全國候選人的共通政見，那我相信中國國民黨的智庫也會相應的去做這樣子的作業。」

國民黨發言人江怡臻：「目前國民黨先通過了，提名辦法先進行黨內的協調與整合，最終藍白一定會大團結大合作，一起推出最強的候選人。」

2026新北熱戰開打，綠營走自己步調，深入布局基層，藍白攜手就等強棒登高一呼。

