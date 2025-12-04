新北藍白合?三角督? 李四川:願參加初選 蘇巧慧拚得票過半

政治中心／綜合報導

民進黨立委蘇巧慧爭取明年當選新北市長。藍白則有副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌持續布局，外界點名的台北市副市長李四川也鬆口"願參加初選"，劉和然說"更多同志爭取是好事"、黃國昌說"尊重藍營提名程序"，蘇巧慧強調不管藍白提誰、是不是三角督，她都是拚選票單獨過半。

手拿香、深深一鞠躬祈求國泰民安，民進黨立委蘇巧慧接受徵召，參選新北市長，上山下海跑行程，這一位同樣很拚。

爭取國民黨高層青睞的副市長劉和然，出席市政活動自拍影片介紹搶曝光；民眾黨主席黃國昌也主辦多場地方行程，與地方連結，如今有志之士再加一，台北市副市長李四川鬆口"願參加初選"，給選情帶來變數。

黃國昌說「川伯是令人敬重的長輩，那我覺得他表態願意參加中國國民黨的初選，對中國國民黨是很好的事情，那接下來中國國民黨他們提名、或者是徵召相關的程序，就尊重中國國民黨他們的程序。」

李四川表態選願參加新北市長黨內初選。（圖／民視新聞）新北市副市長劉和然：「新北市幅員非常遼闊，國民黨有這麼多優秀的同志，想要來承擔，我覺得這是一件非常好的事情。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「不管對手是誰，我的目標從來都是設定，爭取過半新北市民的認同，選票過半。」

新北藍白合，蘇巧慧隔岸觀火，她喊出"獲得過半選票"，不管藍白合不合都要贏，更說無論是三角督，還是跟藍白任何人選一對一，她比較對象都是自己。

蘇巧慧則持續跑基層，說要獲得過半選票。（圖／蘇巧慧臉書）

蘇巧慧說「我們每一個候選人都不是白紙，我們都有過去什麼樣的成長背景，還有我們服務公職了之後，在這段公職的期間做了哪一些的表現，我不是在跟任何其他的對手做比較而已，我最重要的是我自己，自己的狀態、自己的政績、自己的成績，對手是誰，其實我覺得不是我的重點。」

角逐台灣人口第一大城，藍綠白戰將摩拳擦掌拚選戰。





