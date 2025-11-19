新北藍白合？黃國昌：若男主角不是我不會扯後腿

（中央社記者郭建伸台北19日電）藍白黨主席今天會談，外界關注2026整合。曾表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌說，若有機會參選一定全力以赴，但若男主角不是他，不用擔心他會扯後腿，他會跳到第一線大力輔選。

國民黨主席鄭麗文今天與民眾黨主席黃國昌會面，雙方宣示「以行動顧台灣」。黃國昌今天在胸前別上KP徽章，表示會談前曾與前黨主席柯文哲談過，而柯文哲深諳合作過程最重要的不是民眾黨的得失，而是台灣的得失。

黃國昌說，柯文哲告訴他3個合作的關鍵字，分別是主流民意、國家正義、人民安全，這是接下來繼續前進的重要指標。他說，期許兩黨攜手合作，一起替台灣人民努力。

媒體詢問，民眾黨對2026具體目標為何，是否一定要拿下新竹市、宜蘭縣、金門縣與嘉義市。黃國昌表示，民眾黨會把國家利益放在政黨利益之上，他與鄭麗文談的是台灣共同的未來，不是民眾黨在地方選舉要拿幾席，真正重要的是為地方治理找到最強團隊。

媒體也詢問，鄭麗文上任後的兩岸路線如「一國兩區」備受討論，若藍白要合作，兩岸議題是否會達成共識。

黃國昌表示，與其在名詞、意識形態打轉，不如立下欲達成目標，因為台灣過去30年曾有10種不同名詞，但又創造什麼改變與差異。他說，重要的是讓台灣能捍衛自由、民主、法治與人權的生活方式，並帶給台灣人更好的生活，這才是捲起衣袖認真打拚的目標。

媒體詢問，兩黨是否會透過整合式民調共推縣市首長人選，尤其黃國昌表態選新北市長，是否會在新北共推最強人選。黃國昌表示，民眾黨非常想要在地方執政，因為在國會的監督有時是狗吠火車，拿到行政權才能真正做事，因此希望有更多人才進入地方政府。

談及參選新北市長，黃國昌表示，他希望自己成為更好的選擇，但他也是以大局為重的人，當有更高的目標、更好的人選時，民眾黨當然願意支持；過程中民進黨一定會見縫插針，例如民進黨提名選新北市長的立委蘇巧慧，就透過很多管道鼓勵他一定要選到底。

黃國昌表示，他曾講過很多次，如果最後他有機會代表在野聯盟參選新北市長，他一定全力以赴、使命必達，但若男主角不是他，不用擔心他會扯後腿和袖手旁觀，他會跳到第一線用最大力量輔選，這是他向新北市民許諾，用最強的團隊帶來最好的地方治理。

未來藍白合的場合是否會邀請柯文哲共同與會。黃國昌表示，柯文哲目前仍面臨民進黨的司法追殺，因此希望留多一點時間讓柯文哲處理司法訴訟；待司法程序告一段落，相信柯文哲會非常樂意，外界也會有機會在不同場合看見柯文哲。（編輯：謝佳珍）1141119