新北藍白整合有新進展 蔣萬安：一定跟川伯一起攜手努力

國民黨、民眾黨簽訂協議，預計今日舉行新北工作小組會議，民眾黨主席黃國昌將正式與國民黨新北市長參選人李四川見面。台北市長蔣萬安15日出席活動被問及對「川伯」有信心嗎？蔣萬安回應，當然有信心。（張珈瑄攝）

國民黨、民眾黨簽訂協議，針對部分縣市地方首長共推參選人，預計今日舉行新北工作小組會議，民眾黨主席黃國昌將正式與國民黨新北市長參選人李四川見面。台北市長蔣萬安15日出席活動被問及對「川伯」有信心嗎？蔣萬安回應，當然有信心，一定跟川伯一起攜手共同努力。

藍白將於15日上午舉辦在野工作小組會議，上午先處理宜蘭，下午則將討論新北部分，國民黨代表為李四川、秘書長李乾龍、新北市黨部主委黃志雄、組發會主委李哲華，民眾黨則是黃國昌、秘書長周榆修、新北市黨部主委周台竹、謝泊泓。

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蔣萬安今日與基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓，共同出席基北北桃「我的減碳存摺2.0」頒獎記者會，被問及在野合更推進一步對「川伯」有信心嗎？蔣萬安表示，當然有信心， 他一定跟川伯一起攜手共同努力，劉和然剛也有提到，我們都很樂見，一定會全力支持。

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