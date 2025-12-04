即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民進黨拍板立委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌也表態，有意爭取市長大位。不過，曾喊出「絕對不選」的李四川近日鬆口，若黨內舉辦初選他願意參加，並將辭去副市長一職。對此，黃國昌今（4）日回應稱，李是令人敬重的長輩，尊重國民黨提名程序。

媒體提問，是否會繼續爭取新北市長提名？黃國昌立即表示「是啊，當然啊」；至於李四川表態參加黨內初選一事，他則回應稱，「川伯是令人敬重的長輩，他表態願意參加國民黨初選，對國民黨是很好的事情」，他也會尊重接下來國民黨提名或徵召程序。

對此，蘇巧慧今早也表示，她想參選新北市長，是因為對這座城市有感情、有成績、有願景，她的面試官一直是400萬新北市民，想向他們爭取、和他們一同想像這座城市未來機會，「所以不管對手是誰，我的目標都是爭取過半新北市民認同，選票過半」，她將繼續籌組最強團隊，用嶄新的觀念，向新北市民爭取機會、一起努力。

原文出處：快新聞／新北藍白還能合？李四川喊願參加初選 黃國昌認了：繼續爭取提名

