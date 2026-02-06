新北藍綠大戰？黃暐瀚斷言最終是「川慧PK」 黃國昌爭大位恐落空

政治中心／許智超報導

2026年新北市長選舉，民眾黨正式徵召黨主席黃國昌參選，民進黨則確定由立委蘇巧慧出戰，但國民黨人選仍未定，究竟是要派台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，持續引發外界關注。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，這場「川慧大戰」已是板上釘釘，而如果3月底藍白確定共推人選，黃國昌只剩1個多月，「想在這麼短的時間超車李四川，不太可能」。

黃暐瀚在臉書發文表示，他觀察發現藍營最近浮現「焦慮」，新竹亂、台中急、宜蘭未知，新北則是「望川」秋水，不過李四川本人日前親自駁斥「農曆年前請辭說」，強調現階段目標就是專心完成與輝達的簽約。

廣告 廣告

黃暐瀚說，做工程的人，永遠專注在眼前，因為工程過程容不得錯，一點小瑕疵，就有可能會造成之後的失敗，對於李四川來說，農曆年前提名，跟農曆年後提名，有什麼不同呢？大選最後是勝是敗，難道只取決於是2月提名李四川，還是3月嗎？

黃暐瀚提到，根據最新的民調，不管新北是一對一或三咖督，李四川都能贏，而選戰都沒開始起跑，李四川的「優勢」肯定不是「拜票」跑出來的，而是「做事」形象受市民信賴，「對他來說，做事就是最好的『競選』，而不是掛著參選人背帶，到處去懇託。」

黃暐瀚強調，若3月底藍白決定共推人選，時間只剩一個多月，黃國昌想要在這麼短的時間「逆轉」超車李四川，不太可能，因此他認為答案很清楚，「新北誰最會？四川拚巧慧！」蘇巧慧則是近年來民進黨最強的新北市長參選人，年底「川慧大戰」已是板上釘釘。

更多三立新聞網報導

黃國昌新北走入死局？媒體人預言「2結果」：注定透支

黃國昌自認3點贏李四川！他酸爆：自知其他全輸？

黃國昌批蘇巧慧政見「透支未來」 率退休警消抗議搶票

黃國昌戰新北！粉專預言「下一步」狠酸：跟柯文哲、國民黨比誰更快賣台

