新北藍議員秀馬年春聯 「川」字引發表態聯想

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】農曆新年將至，國民黨新北市議員陳偉杰公布 2026 馬年春聯設計，引用北宋文豪蘇軾《遊徑山》詩句「勢若駿馬奔平川」，描寫駿馬奔馳於平坦大道之上，象徵新的一年行事順暢、前路開闊，祝福民眾在工作、家庭與人生規劃上，都能走得穩、走得順。不過有支持者私下解讀，「川」字是否別具巧思，聯想到台北市副市長李四川的名字，搭配「駿馬」、「平川」的意象，彷彿暗示未來選舉局勢順暢、前途光明，為新北市政布局增添想像空間

陳偉杰表示，馬年象徵行動力與前進的力量，而「奔平川」更進一步傳達「快而不亂、順而不阻」的狀態，正是多數民眾在面對變動環境時，對新年的共同期待。因此選擇這句詩作為春聯主軸，希望大家在新的一年，不只是努力向前，更能走在相對平坦、安心的道路上。

不過，這句詩也讓不少民眾聯想到成語「一馬平川」，認為除了新年祝福外，似乎也隱含更深層的象徵意味。對此，陳偉杰表示，春聯的本意仍是祝福民眾新年順遂，詩句本身具有豐富的文化與文字層次，能引發不同解讀也是其魅力所在。他強調，無論如何詮釋，最重要的仍是市政能否穩健推進、地方服務是否真正落實。

陳偉杰也提到，自己在北海岸深耕地方已八年，長期從交通改善、教育建設到生活機能提升，一步一腳印回應地方需求。今年春聯延續「福隨偉杰伴家戶」的行動概念，希望透過親自走訪、發送春聯，把祝福送進每一個家庭，也象徵持續陪伴地方、為民眾累積更多福氣。