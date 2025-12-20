新北藍隊稱霸U18棒球邀請賽 穀保家商寫八連霸

（記者陳志仁／新北報導）2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今（20）日在新莊棒球場進行冠軍戰，新北藍隊對決雲林縣隊；新北藍隊火力全開，5局下取得12比1領先，最終成功守成提前結束比賽，奪下冠軍，締造穀保家商八連霸紀錄，為本屆賽事畫下精彩句點。

圖／2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽 新北藍隊奪冠8連霸。（新北市政府體育局提供）

新北市政府體育局說，冠軍戰由新北藍隊與雲林縣隊正面交鋒，過程張力十足，新北藍隊在5局下取得12比1領先優勢，雲林縣隊即使面對大幅落後仍展現韌性，一度攻占滿壘，給予新北藍隊極大壓力；關鍵時刻，新北藍隊穩住陣腳、成功化解危機，最終在滿壘守成下提前結束比賽，收下冠軍。

體育局指出，本屆賽事整體競技的強度明顯提升，各隊在投手調度、戰術執行與臨場應變上皆展現成熟度，場場對戰充滿張力；U18階段正是青棒選手技術與心智快速成長的重要時期，透過國際交流與高強度對抗，也充分體現U18階段作為青棒選手技術與心智成長關鍵期的重要價值。

圖／2025新北富邦U18冠軍戰開賽前邀畢業於榖保家商、現職日本職棒北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊擔任開球嘉賓。（新北市政府體育局提供）

冠軍戰開賽前，特別邀請賽事代言人、日本職棒北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊擔任開球嘉賓；2023年與日職火腿隊簽下育成合約的穀保家商校友孫易磊，以學長身分勉勵在場的U18選手，勉勵學弟們勇於面對訓練挑戰，不要畏懼辛苦訓練，把握每一次站上球場的機會，將努力轉化為實力。

閉幕典禮由體育局長洪玉玲頒獎，她表示，新北國際城市U18棒球邀請賽以城市交流為核心，並比照職業的賽事規格辦理，透過電視及網路轉播，讓更多民眾看見國內外青棒好手的精彩表現；最終新北藍隊奪冠，雲林縣隊亞軍，高雄市、臺北市分列三、四名，多項個人獎項也各有得主。

新北藍隊王銘賢榮獲投手獎，全壘打獎東京隊壇原涼佑，打點獎高雄市馬佑嘉，打擊獎新北藍杜翊澤、臺北市蔡博聿、高雄市江陳廷偉，美技獎新北藍隊曾聖恩；新北藍隊楊孝承教練獲頒教練獎，新北藍隊許子彥則以穩定且全面的場上表現，獲選為本屆賽事MVP最有價值球員，成為眾多青棒新星中的耀眼代表。

