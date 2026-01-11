新北藥師羅雅貞、田昇達 獲特殊貢獻獎

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市府今天於新莊典華舉辦新北市第14屆藥事服務獎頒獎典禮暨第70屆藥師節慶祝大會，藥師羅雅貞將藥局功能延伸至巷弄長照C據點服務近千人次「視病如親」，藥師田昇達推動建置多項臨床資訊化工具，提升臨床決策效率與精準度，2人皆獲得此屆「特殊貢獻獎」，新北市長侯友宜共頒獎表揚12位在臨床與社區領域奉獻的藥師，盼藉此激勵所有藥事人員，繼續保有專業服務的熱忱與動力。

新北市衛生局自2013年起率先舉辦「藥事服務獎」，表彰藥事人員的多元價值，該獎項設置「社區服務卓越獎」、「臨床服務傑出獎」及「特殊貢獻獎」等3大類別，透過各界評選委員組成委員會，評選出本屆得獎藥師。

廣告 廣告

羅雅貞任職於天賜藥局，她長期深耕社區鄰里，將藥局功能延伸至巷弄長照C據點服務近千人次，並執行居家訪視與藥物整合服務，將「視病如親」的理念轉化為具體的照護行動，她說，獲得此獎成為她執業滿25年的禮物，藥師這職業，帶給她豐富與充滿創意的人生。

田昇達任職於亞東紀念醫院，他積極將藥學實務與智慧技術相結合，推動建置多項臨床資訊化工具，不僅大幅提升臨床決策效率與精準度，更有效降低給藥錯誤的風險，他分享得獎感言提到，感謝家人始終給予支持，讓他得以兼顧專業、學業，他未來仍會以人為本，以專業為自責。

此屆得獎者另有臨床服務傑出獎的劉育伶、翁苡芳、林申樺、吳駿誼、顏怡婷；社區服務卓越獎的黃瑞裕、陳佳卿、陳文英、王靖傑、陳美玲。

侯友宜表示，藥師身為第一線藥物把關者，具有串聯醫療照護鏈核心力量的角色地位，目前新北市共約5614名藥師及藥劑生，透過每次盛大的頒獎場合，給予守護健康的英雄們最大的掌聲與肯定，市府與全體藥界人員站在同一陣線，共同守護市民的健康福祉。

新北市長侯友宜與第14屆新北市藥事服務獎得獎藥師、參與貴賓合影。(記者黃政嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

還沒冷完！新一波冷氣團南下「0°C線」壓境 下週回暖時間曝

台中知名手搖飲疑喝到「蟑螂蛋」 店家稱是「蕎麥」捏爆爆漿已停業

高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

本週回暖好天氣！今年首颱醞釀中 吳德榮：是否間接影響待觀察

