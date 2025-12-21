新北蘆洲捷運站驚傳「我有槍」事件 嫌犯攻擊警員遭羈押

2025年12月20日，一名男子在捷運三民高中1號出口嚷著自己有槍，且攻擊員警。讀者提供



北捷發生隨機殺人事件後，35歲邱姓男子在新北市蘆洲區三民高中捷運站1號出口高聲喊叫「我有槍」，警方獲報後迅速趕赴現場處理，過程中邱男情緒激動，拒絕配合盤查，甚至對警員揮拳攻擊，造成一名員警手部受傷，新北地檢署調查後認為邱男涉犯《刑法》恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

12月20日上午，蘆洲區人流密集的捷運站出口，邱姓男子突然大吼「我有槍」，並朝三民高中捷運站2號出口方向移動。蘆洲警分局警員趕抵現場實施盤查，過程中，邱男情緒激動、拒不配合，且有作勢攻擊的情形，警員當場依法將其逮捕，逮捕過程中，邱男反抗攻擊，造成警員手部受傷，送三重醫院治療。

邱男被移送新北地檢署，檢察官訊問後認為其涉犯《刑法》恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪嫌，犯嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

新北地檢署強調，針對此類涉及公共危害的暴力行為，將秉持零容忍態度，依法嚴查嚴辦，以維護社會秩序與大眾安全。警方也呼籲民眾，若發現可疑人士或異常行為，應立即通報，以確保公共場所的安全。

