新北蘆洲男涉37刀砍殺父母 檢方聲押禁見

（中央社記者曹亞沿新北20日電）新北市蘆洲區廖姓男子日前涉砍殺父母37刀致死，警方昨晚在新莊地區逮捕廖嫌。新北地檢署今天複訊後，依涉犯殺害直系血親尊親屬重罪，向法院聲請羈押禁見。

廖嫌今天下午移送新北地檢署複訊，檢察官訊後認廖嫌涉犯刑法殺害直系血親尊親屬重罪，且已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

新北市蘆洲警分局18日獲報，陳姓女子多次聯繫表哥、67歲廖姓男子未果，前往其住處並撥打電話，聽到屋內傳來手機鈴聲卻無人接聽，報警求助。警方到場找鎖匠開門後，發現廖男與其妻子、75歲許姓婦人倒臥客廳血泊中明顯死亡，兩人身上刀傷多達37處。

警方調查，死者夫婦的36歲廖姓獨子17日犯案後騎機車到三重棄車，再搭計程車到新莊步行逃逸，期間曾在體育場附近徘徊，並躲藏在體育場內工地及周圍防火巷。警方動員80名警力地毯式搜索，19日晚間在新莊地區將廖嫌逮捕到案。

據了解，死者夫婦平日開小貨車賣蔥油餅維生，獨生子廖嫌無業，主要靠父母接濟，偶爾打零工賺錢。廖嫌疑不滿父母管教已久，曾上網購買開山刀，案發日疑因向父母討新台幣5000元零用金釀衝突，確切犯案原因仍待調查。（編輯：林恕暉）1150120