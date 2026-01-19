新北蘆洲疑涉殺害雙親犯嫌 晚間新莊落網送辦

（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市蘆洲區發生疑似人倫命案，1對老夫婦被發現身中多刀陳屍自家客廳。警方調查懷疑死者兒子涉有重嫌，經全力追緝，今天晚間在新莊逮捕犯嫌，已帶回警局偵辦。

蘆洲分局今天表示，陳姓女子昨天多次聯繫67歲廖姓男子未果，昨天中午前往廖男住處並撥打電話，可以聽到屋內傳來手機鈴聲，但卻無人接聽，於是報警請求協助。

警方獲報到場找來鎖匠開門，發現廖男與其妻75歲許姓老婦，雙雙倒臥客廳血泊中。初步了解，廖姓死者後腦、左手、左手肘有10餘處刀傷，顯有抵抗仍不支倒地；許女則在背部、後腦、左右手有10餘處刀傷，傷口深可見骨。

據了解，兩名死者平日開小貨車販賣蔥油餅維生，死者36歲獨生子無業，偶爾會打些零工賺錢，經調閱監視器發現廖嫌17日晚間9時從案發地點騎乘機車離去，涉有重嫌。

警方表示，經追查發現，廖嫌案發後騎機車到三重後棄車，再搭計程車到新莊步行逃逸，警方在機車後車廂內找到開山刀一把，疑為兇刀。經全力追緝，今天下午掌握犯嫌行蹤，晚間6時16分在新莊區某巷弄內將廖嫌逮捕並帶回分局偵辦。（編輯：黃名璽）1150119